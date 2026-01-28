Carnaval 2026: Olinda divulga os homenageados escolhidos por votação popular

Maestro Lessa e o carnavalesco Eraldo Gomes foram os escolhidos por votação popular para serem homenageados no Carnaval 2026 de Olinda. Eles se juntam a Dona Aurinha do Coco e Ernane Lopes, selecionados por meio do Título História Viva 2026

O Maestro Lessa atuou como músico por 67 anos e como regente por 33 (Foto: Reprodução/Instagram @tcmtamaluco)

O Maestro Lessa e o carnavalesco Eraldo Gomes são os outros dois nomes que serão homenageados no Carnaval 2026 de Olinda. Ambas as figuras, com contribuições importantes para a cultura momesca da cidade, foram escolhidos por meio de votação popular virtual.

Com o resultado, divulgado nesta terça-feira pela Prefeitura de Olinda, os dois nomes se juntam a Dona Aurinha do Coco e Ernane Lopes, escolhidos anteriormente pelo Título História Viva 2026.

Segundo a gestão municipal, com os homenageados definidos, o Carnaval de Olinda 2026 reafirma sua essência, que é celebrar a memória de quem construiu essa cultura carnavalesca, mantendo viva a identidade de uma das maiores festas populares do mundo.

Ao todo, Maestro Lessa recebeu 13.078 votos, sendo escolhido para a categoria Homenageados em Memória”. Já Eraldo Gomes foi aclamado com 10.053 votos, ocupando seu lugar na categoria “Homenageados em vida”.

Um dos principais nomes da preservação do frevo de rua, o Maestro Lessa, falecido no ano passado, é uma das referências mais importantes do Carnaval de Olinda.

Maestro, regente e formador, José Bezerra da Silva (Maestro Lessa) construiu uma trajetória dedicada à difusão da música carnavalesca nas ruas de Olinda e do Recife, com rigor musical e compromisso com a cultura popular.

Natural de Nazaré da Mata, iniciou sua formação musical como trombonista e, a partir da década de 1990, consolidou-se como um dos principais regentes do Carnaval Pernambucano.

Fundou a Orquestra do Maestro Lessa, que se tornou presença constante em desfiles e cortejos carnavalescos, acompanhando algumas das mais tradicionais agremiações do estado.

Ao longo de décadas, esteve à frente de blocos históricos como Pitombeira dos Quatro Cantos, Clube Vassourinhas, Tá Maluco e Amantes de Glória, contribuindo diretamente para a manutenção do frevo de rua com disciplina, respeito aos arranjos e fidelidade à tradição.

Já Eraldo Gomes, que contribui com a preservação da cultura popular de Olinda, é filho de José Miguel Gomes, ex-presidente do Homem da Meia-Noite, e neto de Zé de Lúcia, um dos fundadores do Clube Lenhadores de Olinda.

Com formação cultural ligada desde a infância às agremiações e às manifestações da cultura popular olindense, Eraldo atua nas áreas do carnaval, do artesanato, das artes plásticas e da preservação do patrimônio cultural material e imaterial da cidade.

Ele é um dos fundadores da Troça Carnavalesca Menina da Tarde, criada em 1977. Além disso, em 1979, ele fundou a Troça Carnavalesca Mista John Travolta, que se consolidou como uma das mais representativas de Olinda.

Conheça os homenageados escolhidos pelo Título História Viva 2026

Falecida em 2022, Dona Aurinha do Coco se destaca por guardar por 63 anos vários saberes ancestrais da cultura pernambucana.

Referência no Coco, Dona Aurinha era presença marcante nas rodas e dedicou sua vida a manter viva uma das expressões mais pulsantes da tradição nordestina.

Além de artista, Dona Aurinha foi uma educadora que serviu como referência e inspiração para gerações de brincantes, músicos e pesquisadores da cultura popular, pois transmitia e ensinava a história do Coco de Roda como herança coletiva, construída na oralidade e na vivência comunitária.

Com relação a Ernane Lopes, que tem 70 dos seus 81 anos dedicados à folia momesca, ele é reconhecido como o carnavalesco mais antigo ainda em atividade de Olinda.

Natural da cidade, Ernane é o fundador do boneco gigante Menino da Tarde, criação que se firmou como símbolo da alegria, da irreverência e da identidade cultural do carnaval. Ao longo de sua trajetória, Ernane se dedicou à preservação, valorização e renovação das tradições carnavalescas da cidade

