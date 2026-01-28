Carnaval 2026: de roupa nova, Homem da Meia-Noite celebra 94 anos no Sítio Histórico de Olinda

O evento dos 94 anos do Homem da Meia-Noite acontece na segunda (2), a partir das 19h, no Sítio Histórico de Olinda

Homem da meia-Noite comleta 94 anos de história (Divulgação )

O Homem da Meia-Noite comemora 94 anos na segunda (2), em uma festa no Sítio Histórico de Olinda, no Grande Recife.

Com direito a bolo gigante, o evento marcará, ainda, a entrega da roupa do desfile deste ano.

Está previsto também um cortejo dos tambores das nações de maracatu pela Cidade Alta.



A programação começa à partir das 19h, com as nações de maracatu saindo da Rua Treze de Maio, em frente a casa da estilista Haia Marak, a responsável por confeccionar o fraque do Calunga em 2026.

O cortejo dos tambores seguirá até o Largo do Bonsucesso onde vão subir até a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. As nações vão encontrar o Homem da Meia-Noite, que vai sair de dentro da igreja e seguirá o cortejo até a sede do clube, local para o corte do bolo gigante e a Orquestra do Maestro Carlos vai tocar o tradicional parabéns com a participação dos passistas do grupo Cia Brasil por Dança.

Dez nações vão participar do cortejo gigante: Maracatu Nação Pernambuco, Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, Maracatu Leão Coroado, Maracatu Tigre, Maracatu Camaleão, Maracatu Maracambuco, Maracatu Badia, Maracatu Luanda, Maracatu Estrela Brilhante de Olinda e Maracatu Sol Brilhante de Olinda. A roupa será transportada, pela primeira vez, pela Rural de Roger de Renor pelas ruas do Sítio Histórico de Olinda.

O tradicional fraque ficará guardado em local secreto até ser revelado no dia do desfile no Sábado de Zé Pereira. Um momento mágico esperado por milhares de foliões no Largo do Bonsucesso, em Olinda.

Em 2026, O Calunga mais famoso do Brasil exalta seus ancestrais com o tema “Tambores Silenciosos”. Um mergulho na ancestralidade afro-brasileira, na força dos maracatus e no silêncio sagrado que antecede o toque dos tambores. Entre os grandes homenageados, de uma noite que promete ser especial, estará o peso dos tambores do Maracatu Nação Pernambuco. Será um Carnaval também para homenagear as raízes de Xambá em Olinda com o Grupo Bongar. Mãe Beth de Oxum também será reverenciada pelo nosso Gigante.

O Homem da Meia-Noite também não poderia deixar de prestar uma homenagem a Sérgio Roberto Veloso de Oliveira, o Siba. Por fim, o Calunga presta uma reverência ao Mestre Salú.

