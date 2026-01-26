Vítima de tentativa de feminicídio morre após quase 25 dias internada em Garanhuns, Agreste

A vítima de 47 anos foi baleada no começo do mês pelo ex-companheiro quando deixava um bar, no bairro Heliópolis, em Garanhuns, Agreste de Pernambuco

Delegacia de Garanhuns fica no Agreste (Foto: Arquivo)

Uma mulher de 47 anos, identificada como Cláudia Alves, morreu neste domingo (25), no Hospital Regional, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A vítima estava internada na unidade desde o dia 1º de janeiro, quando foi baleada pelo ex-companheiro.

De acordo com as informações, Cláudia foi atingida por disparos de arma de fogo enquanto deixava um bar no bairro Heliópolis, acompanhada da filha. Segundo a Polícia, os disparos foram feitos pelo ex-companheiro da vítima, identificado como Milton Ferreira.

Conforme a perícia, a vítima foi atingida por um disparo. Ela foi socorrida para o Hospital Regional, onde permaneceu em tratamento por cerca de 25 dias, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo tratado como “feminicídio”. As investigações seguem sob a responsabilidade da 18ª Delegacia de Garanhuns.