Pacientes são flagrados fumando maconha no banheiro de hospital em Garanhuns

Efetivo da Polícia Militar foi ao Hospital Dom Moura, no Agreste do estado, após denúncia na noite desta segunda (18)

Policiais militares foram acionados na noite desta segunda (18) (DIVULGAÇÃO/SES-PE)

Dois pacientes foram flagrados fumando maconha no banheiro da enfermaria do Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, no Agreste pernambucano. O flagrante aconteceu na noite desta segunda-feira (18).

A Polícia Militar foi acionada para checar uma denúncia de uso de drogas na unidade de saúde. Segundo a PM, o efetivo chegou ao local e foi informado por vigilantes que dois pacientes estavam fazendo uso de maconha no banheiro da enfermaria.

Chegando lá eles encontraram uma porção de maconha com um dos homens, assim como uma quantia em dinheiro. Eles estavam de posse também de um celular, arremessado no chão pelo paciente após o policial pedir a entrega do aparelho.

O suspeito portador da maconha estava com uma acompanhante. Ela foi encaminhada à delegacia de plantão, com o material apreendido, para os procedimentos legais.

Por estarem internados, os pacientes não foram conduzidos à delegacia devido à impossibilidade de locomoção.