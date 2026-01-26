Marquise de edifício desaba no Espinheiro, Zona Norte do Recife

Famílias estão sendo retiradas do prédio com ajuda do Corpo de Bombeiros após desabamento da marquise no Espinheiro

Desabamento no Recife. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A marquise de um prédio residencial desabou na Rua Nicarágua, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, no final da manhã desta segunda-feira (26). Corpo de Bombeiros e Defesa Civil enviaram equipes ao local.

O desabamento ocorreu no prédio Príncipe de Vivar. Não há informações de feridos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não tem registro da ocorrência.

As pessoas que estão no prédio estão sendo retiradas. Trecho da rua em frente ao imóvel foi interditado para o trabalho dos Bombeiros.

A empresária Rebeka Rayanne, de 38 anos, é vizinha do prédio. Ela diz ter ouvido um barulho muito grande.

"Escutamos o barulho. Era 11h30 da manhã. Pensei que tinha sido algum acidente na [Avenida] Agamenon, mas vimos que foi na parte frontal do prédio", ela diz.

A vizinha conta que desceu e conversou com o porteiro do Príncipe de Vivar. "Ele disse que saiu assim que escutou o estalo", conta.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram procurados, mas ainda não emitiram nota sobre o ocorrido.