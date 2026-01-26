Prefeitura do Recife repudia "espionagem" contra servidores

Segundo a prefeitura, houve uma "tentativa de perseguição política". Administração disse que tomará medidas administrativas e judiciais para proteger os funcionários envolvidos.

A Prefeitura do Recife abriu 20 vagas gratuitas para a oficina de Expressão Criativa, Tecnologia e Empreendedorismo para pessoas de 16 a 20 anos (Foto: Arquivo/Prefeitura do Recife)

A Prefeitura do Recife divulgou, nesta segunda (26), uma nota oficial em que repudia a suposta espionagem de seus servidores por parte da Polícia Civil de Pernambuco. No texto, a gestão municipal classifica o episódio como uma tentativa de perseguição política e garante que tomará medidas administrativas e judiciais para proteger os funcionários envolvidos.

A Polícia Civil foi alvo de uma denúncia de espionagem, exibida na TV Record, no domingo (25), contra o secretário de Articulação do Recife, Gustavo Monteiro, auxiliar do prefeito João Campos (PSB). Segundo a reportagem, agentes da polícia monitoraram a rotina do secretário e chegaram a instalar um rastreador em um veículo.

Em nota, a prefeitura afirmou que a Polícia Civil é uma instituição bicentenária e respeitada. Além disso, a gestão declarou que “não existe, até hoje, registro desse tipo de tentativa de uso eleitoral nos mais de dois séculos de sua existência”.

"Essa atitude caracteriza uma conduta ilegal, inconstitucional e imoral, nunca vista em nosso Estado, e a Prefeitura não poupará esforços para defender seus servidores desse tipo de ataque, utilizando as esferas administrativas e judiciais cabíveis", diz o texto.

Coletiva

Briga antes de Santa Cruz x Náutico foi 'caso isolado', diz delegado

Quatro presos em ataque no TI Barro não tinham antecedentes criminais, diz PM

Polícia é acusada de 'espionagem' contra secretário de João Campos; SDS diz que narrativa é 'falsa' Veja também:

Nesta segunda (26), em uma coletiva de imprensa, o secretário de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), Alessandro de Carvalho, disse que é "falsa a narrativa de espionagem".

Segundo ele, a polícia recebeu uma denúncia de um possível pagamento de percentuais sobre um contrato. De acordo com Carvalho, haveria um encontro no estacionamento de um shopping center, envolvendo um veículo da Prefeitura do Recife.

"A Justiça já determinou que não pode abrir inquérito a partir de denúncia anônima. Não havia uma justa causa para abrir. Por isso, foi criado um grupo de trabalho para fazer esse procedimento”, relatou.