Comerciante é alvo de emboscada no Espinheiro após negociar venda pela internet

Assaltantes emboscaram vendedor no Espinheiro (Foto: Reprodução/Instagram)

Um vendedor de eletrônicos foi assaltado na Rua Doutor Geraldo de Andrade, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, por volta das 15h40 deste sábado (17). Segundo relatos, os assaltantes se passaram por clientes e agendaram o encontro através da internet. No local, em vez de concretizar a compra, renderam o comerciante e levaram os produtos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação dos criminosos. É possível ver dois homens em uma moto se aproximando de um veículo preto, de onde retiram os itens para, em seguida, realizarem a fuga. O prejuízo total inclui um iPhone 17 Pro Max, um iPhone 17 Pro, uma corrente e uma aliança de ouro, além de diversas peças de reposição para celulares.

Procurada pelo Diario de Pernambuco, a Polícia Militar informou que uma viatura policial passou pelo local, aproximadamente às 16h, e manteve contato com trabalhadores da área, os quais relataram a situação. Na ocasião, foram realizadas rondas nas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado.

Segundo a PM, no entanto, nenhum boletim de ocorrência referente ao caso foi registrado. A corporação orienta que ocorrências como essa sejam comunicadas imediatamente ao 190, “se possível com as características dos suspeitos, para que desta forma a PM possa agir de forma mais rápida”.

Além da chamada emergencial, a orientação é que a vítima também registre o fato em uma Delegacia da Polícia Civil para que sejam elaboradas novas estratégias de patrulhamento e prevenção na área.

Sobre a segurança no Espinheiro, a Polícia Militar informou que as ações são realizadas de forma ininterrupta pelo Policiamento Ostensivo Geral (POG). A atuação conta com as equipes do policiamento ordinário e extraordinário, além do eventual apoio de viaturas especializadas, como as do Grupamento de Contrarresposta e do GATI (Grupamento de Apoio Tático e Inteligência), e da Oficina Tática de Segurança (OTS).

