Homem morre após colisão entre carro e caminhão na BR-116, em Cabrobó

Homem morre após colisão entre carro e caminhão (Foto: Divulgação PRF-PE)

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão no Km 74 da BR-116, no município de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco, deixou um morto. O sinistro aconteceu por volta das 20h20 do último sábado (17).

O motorista do carro ficou gravemente ferido e foi socorrido para o Hospital de Salgueiro. O condutor não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar.

No caminhão, que levava uma carga de cebolas, o passageiro também ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital de Salgueiro. Já o motorista não sofreu ferimentos. Ele realizou o teste do bafômetro, que teve o resultado normal.

Com o impacto da colisão, o caminhão tombou sobre a rodovia, interditando os dois sentidos da BR-116. Durante a noite, apenas o acostamento foi liberado para a passagem de veículos.

Na manhã deste domingo (18), por volta das 8h, o caminhão foi destombado. A rodovia foi liberada às 10h20.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas.