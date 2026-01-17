Homem é detido após mostrar a genitália a uma criança de 9 anos em Piedade, em Jaboatão

Segundo moradores, a menina seguia sozinha para um comércio do bairro de Piedade quando foi surpreendida pelo suspeito. Assustada, a menina correu

A Polícia Civil de Pernambuco confirmou neste sábado (17) a prisão de um homem de 25 anos suspeito de ser flagrado mostrando a genitália a uma menina de 9 anos no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O caso aconteceu na quinta-feira (15).

Segundo relatos de moradores, a menina seguia sozinha para um comércio da região quando foi surpreendida pelo suspeito, que teria exibido a genitália durante a abordagem. Assustada, a criança correu do local e contou o ocorrido a familiares.

Após tomarem conhecimento da situação, moradores da área localizaram o homem, que tentou fugir, mas acabou sendo detido pela população até a chegada da polícia. Durante a contenção, o suspeito foi agredido.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o homem para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, devido aos ferimentos. Após receber alta hospitalar, ele foi levado à 2ª Delegacia da Mulher, em Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de “satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente”. Após a aplicação das medidas administrativas, ele foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

