Homem é executado com 15 tiros em frente à própria casa no Ipsep

O crime aconteceu na madrugada deste sábado (17) na Vila Aliança, no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife

A Polícia Civil de Pernambuco informou que informou que após a perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) e que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Romulo Chico/DP)

Um homem de 26 anos foi morto após ser atingido por cerca de 15 disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado (17), na Vila Aliança, no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife. A vítima foi identificada como Jehu Cantalice de Queiroz Neto.



De acordo com informações da polícia, a vítima estava do lado de fora de casa quando um veículo de cor branca se aproximou do local. Ao perceber a movimentação suspeita, Jehu tentou correr, mas acabou sendo perseguido e alvejado pelos ocupantes do carro.



Segundo a Polícia, Jehu foi atingido em diversas regiões do corpo. Coma a gravidade dos ferimentos, ele morreu ainda no local. Após a execução, os suspeitos fugiram em alta velocidade e não foram localizados.



A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e realizou o isolamento da área para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva.