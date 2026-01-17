Cavalo morre após colisão com veículo em Jaboatão, no Grande Recife

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (16), na subida do Conjunto Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

Cavalo morre após colisão com veículo em Jaboatão (Reprodução/Redes Sociais)

Câmeras de segurança de uma lanchonete registraram o momento exato em que um cavalo colidiu com um veículo na noite desta sexta-feira (16), na subida da primeira etapa do Conjunto Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A colisão foi forte e o animal não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com informações extraoficiais, o cavalo estava sendo conduzido por um homem quando acabou atingindo um carro que trafegava pela via. O caso ainda não foi oficialmente esclarecido.

No vídeo, é possível ver o momento em que o animal se choca com o veículo. Não há informações sobre feridos entre os que ocupavam o carro.

Procurados pela reportagem, a Polícia Civil e a Prefeitura de Jaboatão disseram não ter informações sobre o caso. Já a Polícia Militar não havia retornado o contato até a publicação desta matéria.