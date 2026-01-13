"Cicatrização muito boa": Advogada mordida por tubarão em Noronha mostra ferimento na TV

Tayane Dalazen, de 36 anos, mordida por um tubarão durante um mergulho em Fernando de Noronha, mostrou o ferimento, nesta terça-feira (13), no programa Encontro da TV Globo

O incidente com tubarão aconteceu na ilha de Fernando de Noronha, na sexta-feira (9) (Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo)

A advogada paulista Tayane Dalazen, de 36 anos, mordida por um tubarão durante um mergulho em Fernando de Noronha, mostrou o ferimento, nesta terça-feira (13), no programa Encontro da TV Globo. Segundo ela, a cicatrização está “muito boa”.

Tayane estava passando uma semana em Fernando de Noronha com amigas. Na sexta (9), ela foi mordida na coxa direita por um tubarão-lixa enquanto praticava snorkel – um tipo de mergulho.

“São apenas dois pontos porque mordidas de animais não podem ser fechadas totalmente”, contou. De acordo com a advogada, a faixa que cobria o ferimento foi retirada na segunda (12) por “precisar respirar” e porque a “cicatrização acontece de dentro para fora”.

“No momento da mordida, eu estava com minha amiga Caroline Pereira, que é dermatologista. Ela fez os primeiros socorros e segue acompanhando o tratamento”, afirmou. “Aqui foi mais profundo e , por isso, Caroline aproximou as bordas para não ficar muito aberto e infeccionar”.

O que aconteceu

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o animal abocanha a perna direita da turista, que precisou de atendimento, mas não teve sequelas graves.

Ao Diario, Tayane explicou como tudo aconteceu: ela entrou no mar a partir da praia, com snorkel, e chegou nadando até o local do mergulho. "Em nenhum momento toquei, alimentei ou provoquei qualquer animal, nem saltei da embarcação", disse.

Ainda na sexta (9), ela afirmou ao Diario que, apesar do susto, ela não foi “atacada” pelo tubarão e o caso trata-se de uma “fatalidade”. Ela disse também que recebeu todo auxílio do guia turístico que a acompanhava quando tudo aconteceu.

Um vídeo divulgado na manhã deste sábado (10) pela própria Tayane, capturou o momento em que um tubarão é acertado na cabeça pelo cabo da câmera de um mergulhador durante a atividade. A advogada afirmou que foi mordida momentos depois da agressão do animal.

Também neste sábado (10), ela escreveu em postagem no Instagram: “Foram dias maravilhosos em Noronha! Agora não poderei surfar, mas pretendo voltar em breve!”.