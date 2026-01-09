Turista é mordida por tubarão enquanto praticava snorkel em Fernando de Noronha

Turista mostrou curativo feito em hospital da ilha após mordida de tubarão (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma turista natural de São Paulo foi mordida por um tubarão-lixa enquanto praticava snorkel em Fernando de Noronha nesta sexta-feira (9). A advogada Tayane Cachoeira Dalazen, de 36 anos, ficou ferida na perna direita e precisou de atendimento médico na ilha.

Ela foi levada para o Hospital São Lucas, onde deu entrada com um quadro de saúde estável, consciente e orientada, com ferimento superficial, sem risco à vida. Foram realizados curativos, prescrição medicamentosa e orientações para cuidados locais.

No Instagram, a turista compartilhou uma imagem da perna enfaixada com a legenda: “Levei uma mordida de tubarão-lixa enquanto fazia snorkel, está tudo bem!”. Ela também postou um vídeo mostrando o ferimento no formato de um círculo. A paciente segue em bom estado geral.

O snorkel é uma atividade aquática que permite respirar na superfície enquanto o rosto está submerso com o uso de uma máscara e, opcionalmente, nadadeiras para explorar o mundo subaquático raso.

De acordo com a administração de Fernando de Noronha, o hospital acionou imediatamente os órgãos de Vigilância Ambiental, o Corpo de Bombeiros, o ICMBio e o Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões para adoção das medidas necessárias, monitoramento da área e ações preventivas junto ao setor de turismo.

Nas redes sociais, Tayane soma diversas fotos que mostram a intimidade com o surf e com o mar.

Tubarão-lixa

Esta é uma espécie de tubarão costeiro bastante comum no litoral brasileiro e em outras regiões do Atlântico tropical. Ele é conhecido pelo comportamento tranquilo e pela aparência robusta. Diferente de espécies mais ágeis, o tubarão-lixa é de hábitos noturnos e passa grande parte do dia descansando no fundo do mar, em recifes, cavernas e áreas arenosas.

Sua alimentação é composta principalmente por peixes pequenos, crustáceos, moluscos e ouriços, que ele captura por sucção, graças à boca adaptada para esse tipo de alimentação. Ele raramente se envolve em incidentes com humanos.