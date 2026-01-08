Monitoramento de tubarões no Grande Recife será retomado após 11 anos

Trabalho de monitoramento de tubarões foi interrompido em 2015 e desde então está suspenso. Projeto será retomado ainda este ano, por meio de um edital lançado pelo Governo do Estado

O monitoramento de tubarões na Região Metropolitana está interrompido desde 2015 (Foto: Karol Rodrigues/DP)

Pernambuco voltará a realizar monitoramento de tubarões no litoral do Grande Recife após 11 anos. O trabalho será retomado este ano por meio de um novo edital do Programa Cientista Arretado, do Governo do Estado. As informações foram apuradas pelo Diario de Pernambuco junto ao Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT).

O monitoramento de tubarões na Região Metropolitana do Recife (RMR) está interrompido desde 2015. O edital que promoverá o retorno do trabalho é denominado “Monitoramento de Tubarões no Litoral Pernambucano: Integrando Ciência, Tecnologia e Inovação na Prevenção de Incidentes”.

O projeto terá investimento de R$ 1,052 milhão e duração de 24 meses, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha de Pernambuco (SEMAS), coordenadora do CEMIT.

A área estudada pela pasta dá conta de 33 quilômetros do litoral do Grande Recife com risco crítico de incidente: da Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, até a Praia do Farol, em Olinda.

O Estado não registra incidentes com tubarões nas praias do Grande Recife há 2 anos e 10 meses. O último caso registrado foi em março de 2023, quando uma adolescente de 15 anos foi vítima de um ataque enquanto tomava banho de mar na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Ela sobreviveu e teve parte do braço esquerdo amputado.

Incidência

Desde 1992, quando os incidentes começaram a ser contabilizados, aconteceram 79 casos de ataques de tubarão, com 26 mortes, segundo dados do CEMIT. A média anual é de 2,4 casos por ano.

As áreas com maior concentração de ocorrências são Boa Viagem, no Recife (24 registros); Piedade, em Jaboatão dos Guararapes (23); e Del Chifre, em Olinda (5).

Os dados também revelam os meses com mais incidentes: julho, com 11 casos; março, com 9; e maio, com 8.

Projeto verão

Em função do aumento de movimentação no litoral no verão, algumas ações foram desenvolvidas para auxiliar os banhistas, de acordo com o CEMIT. Nas praias do Recife, Olinda, e Jaboatão dos Guararapes, 48 guarda-vidas estarão à disposição da população.

Além disso, a pasta aponta que, entre 2025 e 2026, foram instaladas 150 novas placas de alerta nesses pontos do litoral.

Os balneários também contam com quatro embarcações em operação – uma em Olinda e Jaboatão, duas em Recife –, atuando em rondas marítimas, que, segundo o CEMIT, são fundamentais na orientação preventiva de banhistas em áreas de risco de afogamentos ou incidentes com tubarões.