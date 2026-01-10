Vídeo mostra momento em que turista é mordida por tubarão durante mergulho em Fernando de Noronha

A advogada paulista Tayane Dalazen, de 36 anos, foi mordida na coxa direita por um tubarão-lixa enquanto praticava snorkel em Fernando de Noronha. Caso aconteceu nesta sexta (9)

Imagens mostram momento do ataque, ocorrido nesta sexta (9) (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a turista Tayane Dalazen, de 36 anos, foi mordida por um tubarão-lixa em Fernando de Noronha. O caso aconteceu na tarde nesta sexta (9).

Nas imagens, é possível ver o momento em que a advogada paulista passa em frente ao animal. Ela não realizou movimentos bruscos, mas mesmo assim, o tubarão abocanhou a coxa direita de Tayane.

Ao Diario, a turista afirmou que entrou no mar a partir da praia, com snorkel, e chegou nadando até o local do mergulho. "Em nenhum momento toquei, alimentei ou provoquei qualquer animal, nem saltei de embarcação", disse.

O snorkel é uma atividade aquática que permite respirar na superfície enquanto o rosto está submerso com o uso de uma máscara e, opcionalmente, nadadeiras para explorar o mundo subaquático raso.

A advogada reforçou que está bem. Ela compartilhou com o Diario que realizou trocas de curativo na tarde deste sábado (10), em uma unidade de saúde na ilha.

Ainda na sexta (9), Tayane afirmou ao Diario que, apesar do susto, ela não foi “atacada” pelo tubarão e o caso trata-se de uma “fatalidade”.

Batidas no tubarão

Um vídeo divulgado na manhã deste sábado (10), pela própria Tayane, capturou o momento em que um tubarão é acertado na cabeça pelo cabo da câmera de um mergulhador durante a atividade. A advogada relatou que foi mordida momentos depois da agressão do animal.

Segundo Tayane, o homem registrado nas imagens seria o guia de outro grupo que fazia o mergulho. “Vejam que o guia do outro grupo dá uma pancada no tubarão com o cabo da GoPro”, escreveu, em publicação no Instagram.

Entenda o caso

Tayane é natural de São Paulo e estava passando uma semana em Fernando de Noronha com amigas quando o incidente ocorreu. Ela disse que chegou a surfar na ilha desde o início da viagem, e o único perigo que enfrentou foi durante o mergulho.

“Eu fiz um mergulho em que se vê tubarão, peixes e tartarugas. Eu não cheguei a bater no tubarão, mas estava andando com ele. Ele me mordeu e eu olhei para trás. Ele grudou em mim por uns 5 segundos”, relembrou.

Após a mordida, ela precisou de atendimento médico na ilha, e foi levada para o Hospital São Lucas, onde deu entrada com um quadro de saúde estável. O ferimento foi superficial, e não representou risco à vida da turista.

Na manhã deste sábado (10), ela compartilhou uma imagem no Instagram dizendo: “Foram dias maravilhosos em Noronha! Agora não poderei surfar, mas pretendo voltar em breve!”.

