Mergulhador bateu em tubarão antes de turista ser mordida em Fernando de Noronha

Segundo a advogada Tayane Dalazen, o mergulhador registrado nas imagens seria o guia de outro grupo que fazia o mergulho

Momento em que mergulhador acerta cabeça de tubarão-lixa em Fernando de Noronha, momentos antes de turista ser mordida (Foto: Cortesia)

Um vídeo publicado neste sábado (10) pela advogada Tayane Dalazen, que foi mordida por um tubarão-lixa durante um mergulho de snorkel no Arquipélago de Fernando de Noronha na última sexta (9), mostra o momento em que um dos animais é acertado na cabeça pelo cabo da câmera de um mergulhador.

Segundo Tayane, o homem registrado nas imagens seria o guia de outro grupo que fazia o mergulho. “Vejam que o guia do outro grupo dá uma pancada no tubarão com o cabo da GoPro”, escreveu, em publicação no Instagram.

A advogada relatou que foi mordida momentos depois da agressão do animal.

Tayane estava passando uma semana em Fernando de Noronha com amigas quando o incidente ocorreu. Ela disse que chegou a surfar na ilha desde o início da viagem, e o único perigo que enfrentou foi durante o mergulho.

“Eu fiz um mergulho em que se vê tubarão, peixes e tartarugas. Eu não cheguei a bater no tubarão, mas estava andando com ele. Ele me mordeu e eu olhei para trás. Ele grudou em mim por uns 5 segundos”, disse.

