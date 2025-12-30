Réveillon no Recife: Boa Viagem terá 12 minutos de queima de fogos e show de laser

Confira os quatro locais com queima de fogos e o tempo de duração

Balsa com fogos para virada 2026 (Divulgação)

A capital pernambucana já deu início à contagem regressiva para um dos momentos mais aguardados do calendário turístico e cultural: o show de fogos do Réveillon. Este ano, a Secretaria de Lazer e Eventos promete uma celebração que une tradição e modernidade, consolidando o Recife como um dos principais destinos do país para as festas de final de ano.

O Gerente Geral de Lazer e Eventos do Recife, Renato Barbosa, detalhou o planejamento logístico e as novidades que o público encontrará tanto na orla quanto nos bairros.

A grande aposta para esta virada é a integração tecnológica. Diferente de anos anteriores, o céu não será iluminado apenas pela pirotecnia tradicional.

"A expectativa é que seja um show extremamente bonito. Vamos ter também lasers misturados com fogos", revelou Barbosa. "A população não vai se decepcionar com a beleza do espetáculo. Mais uma vez, Recife se firma como um destino do final do ano e a gente promete um espetáculo encantador."

Onde assistir: Orla e pontos descentralizados

Para garantir que a festa chegue a todos os recifenses, a prefeitura montou uma estrutura que se divide entre o mar e as comunidades. Na orla de Boa Viagem, o show será comandado por duas balsas estrategicamente posicionadas.

Confira o tempo de duração e os locais:

Orla de Boa Viagem 12 minutos 2 balsas no mar e show de lasers Moorro da Conceição 5 minutos Queima descentralizada Ibura 5 minutos Queima descentralizada Lagoa do Araçá 5 minutos Queima descentralizada

Montagem

Os preparativos já estão em ritmo acelerado. De acordo com o gerente de eventos, os materiais já estão sendo montados para garantir a segurança e a precisão do cronômetro na hora da virada.

"Dia 31, eu convido toda a população para estar presente na nossa orla e também nos três pontos descentralizados que vamos ofertar essa beleza", finaliza Renato Barbosa.

