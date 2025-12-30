Réveillon no Recife: Boa Viagem terá 12 minutos de queima de fogos e show de laser
Confira os quatro locais com queima de fogos e o tempo de duração
Publicado: 30/12/2025 às 14:49
Balsa com fogos para virada 2026 (Divulgação)
A capital pernambucana já deu início à contagem regressiva para um dos momentos mais aguardados do calendário turístico e cultural: o show de fogos do Réveillon. Este ano, a Secretaria de Lazer e Eventos promete uma celebração que une tradição e modernidade, consolidando o Recife como um dos principais destinos do país para as festas de final de ano.
O Gerente Geral de Lazer e Eventos do Recife, Renato Barbosa, detalhou o planejamento logístico e as novidades que o público encontrará tanto na orla quanto nos bairros.
A grande aposta para esta virada é a integração tecnológica. Diferente de anos anteriores, o céu não será iluminado apenas pela pirotecnia tradicional.
"A expectativa é que seja um show extremamente bonito. Vamos ter também lasers misturados com fogos", revelou Barbosa. "A população não vai se decepcionar com a beleza do espetáculo. Mais uma vez, Recife se firma como um destino do final do ano e a gente promete um espetáculo encantador."
Onde assistir: Orla e pontos descentralizados
Para garantir que a festa chegue a todos os recifenses, a prefeitura montou uma estrutura que se divide entre o mar e as comunidades. Na orla de Boa Viagem, o show será comandado por duas balsas estrategicamente posicionadas.
Confira o tempo de duração e os locais:
|Orla de Boa Viagem
|12 minutos
|2 balsas no mar e show de lasers
|Moorro da Conceição
|5 minutos
|Queima descentralizada
|Ibura
|5 minutos
|Queima descentralizada
|Lagoa do Araçá
|5 minutos
|Queima descentralizada
- Governo devolve R$ 2,8 bilhões a aposentados com descontos indevidos
- Eleitores dizem que ser mulher é característica mais desejada para vice, aponta pesquisa
- Agressão a turistas em Porto de Galinhas: SDS diz que investigação é "prioridade total"
- Bancos têm funcionamento especial no fim do ano; confira mudanças
Montagem
Os preparativos já estão em ritmo acelerado. De acordo com o gerente de eventos, os materiais já estão sendo montados para garantir a segurança e a precisão do cronômetro na hora da virada.
"Dia 31, eu convido toda a população para estar presente na nossa orla e também nos três pontos descentralizados que vamos ofertar essa beleza", finaliza Renato Barbosa.