SDS aciona esquema de segurança para Réveillon em Jaboatão; estado tem 4.538 postos de trabalho
Planejamento faz parte da Operação Réveillon, que teve início no domingo (28)
Publicado: 30/12/2025 às 20:23
O Réveillon da Gente, de Jaboatão dos Guararapes, teve início no domingo (28). (Edilson Júnior/Divulgação)
O esquema de segurança para o Festival Pernambuco Meu País Verão, realizado em Jaboatão dos Guararapes, teve início e reúne efetivos das polícias Militar, Civil e Científica, além do Corpo de Bombeiros Militar e do Grupamento Tático Aéreo (GTA). Ao todo, a Operação Réveillon conta com 4.538 postos de trabalho distribuídos na Região Metropolitana e no litoral, com foco no uso de tecnologia e integração entre as forças.
As ações tiveram início no domingo (28) e são coordenadas pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE).
A Polícia Militar está presente nos polos Centro e Candeias, com efetivo escalonado até o dia 1º de janeiro. As ações incluem abordagens preventivas e presença de Radiopatrulha, Motopatrulhamento, Regimento de Polícia Montada, Batalhão de Choque e de Trânsito.
Desde segunda-feira (29), a Polícia Civil passou a contar com uma Delegacia Móvel próximo à praia de Piedade para registro de ocorrências. O atendimento funcionará durante as festividades.
Segundo o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, o objetivo é reforçar a segurança durante as celebrações de fim de ano. “Estamos atuando de forma integrada, com todas as forças operativas, reforço de efetivo e uso intensivo de tecnologia, desde o planejamento até a execução das ações, priorizando a prevenção, o pronto-atendimento e a proteção dos pernambucanos e turistas em todo o Estado”, declarou.
O Corpo de Bombeiros mantém equipes atuando em regime de plantão até 1º de janeiro, com viaturas e militares especializados em atendimento pré-hospitalar, salvamento aquático e suporte operacional. O Centro de Atividades Técnicas também realiza ações de fiscalização e prevenção contra incêndios.
A Polícia Científica seguirá em plantão no Instituto de Criminalística (IC) e no Instituto de Medicina Legal (IML), monitorando ocorrências. O GTA opera com drones, aviões para missões aeromédicas e helicópteros para patrulhamento aéreo.
A SDS instalou câmeras da Plataforma de Observação Elevada (POE) e pontos de videomonitoramento no município, com transmissão em tempo real para as Centrais de Comando e para o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS).