Vida Urbana
Fim de ano

Vai chover no Réveillon? Veja previsões da Apac e Inmet para o Grande Recife

Nesta terça (30), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgaram a previsão de tempo para a capital pernambucana para a noite da virada

Diario de Pernambuco

Publicado: 30/12/2025 às 09:35

Palco da Praia do Pina receberá alguns dos artistas mais populares do país/RAFAEL VIEIRA/DP

Quem planejou se divertir ao ar livre nas festas de Réveillon 2026 no Grande Recife tem uma preocupação: será que vai chover?

Nesta terça (30), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgaram a previsão de tempo para a capital pernambucana para a noite da virada.

A Apac informou que a previsão é de tempo nublado e claro em toda a Região Metropolitana, ao longo da quarta (31).

A temperatura máxima será de 33 graus Celsius e a umidade máxima ficará em 95%. Também está previsto “vento moderado”.

O Inmet informou que a capital pernambucana terá, na manhã da quarta (31), poucas nuvens, com ventos fracos,

À tarde, o dia fica claro, com ventos fracos. De noite, não deve chover e os ventos também serão fracos.

 

 

APAC , Inmet , Recife , Réveillon
