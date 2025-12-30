Vai chover no Réveillon? Veja previsões da Apac e Inmet para o Grande Recife
Publicado: 30/12/2025 às 09:35
Palco da Praia do Pina receberá alguns dos artistas mais populares do país (RAFAEL VIEIRA/DP)
Quem planejou se divertir ao ar livre nas festas de Réveillon 2026 no Grande Recife tem uma preocupação: será que vai chover?
Nesta terça (30), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgaram a previsão de tempo para a capital pernambucana para a noite da virada.
A Apac informou que a previsão é de tempo nublado e claro em toda a Região Metropolitana, ao longo da quarta (31).
A temperatura máxima será de 33 graus Celsius e a umidade máxima ficará em 95%. Também está previsto “vento moderado”.
O Inmet informou que a capital pernambucana terá, na manhã da quarta (31), poucas nuvens, com ventos fracos,
À tarde, o dia fica claro, com ventos fracos. De noite, não deve chover e os ventos também serão fracos.