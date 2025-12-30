Réveillon do Recife terá shows em quatro pólos; confira programação e esquema de trânsito

Réveillon do Recife acontecerá nos pólos montados na Praia do Pina, no Morro da Conceição, na Lagoa do Araçá e Ibura

Pólo do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife (Marina Torres/divulgação)

A Prefeitura do Recife divulgou a programação completa dos shows nos quatro polos que celebrarão o início de 2026. Para realizar o evento, a gestão municipal também montou um esquema especial de trânsito, que começou a funcionar no último sábado (27).

Na Praia do Pina, a programação da virada começa às 18h e contará com shows de Matheus & Kauan, Alceu Valença, Wesley Safadão, Lipe Lucena e Matheus Moraes.

Nos polos descentralizados, montados nos bairros da Lagoa do Araçá, do Morro da Conceição e do Ibura, as atrações incluem Conde Só Brega, MC Tocha, Maestro Spok, MC Sheldon, Maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, Almir Rouche, Almério e Nonô Germano.

Segundo a prefeitura, 2.460 servidores de 10 secretarias e órgãos municipais estão escalados para atuar nos eventos. A equipe será coordenada pela Secretaria de Ordem Pública e Segurança (Seops), por meio do Centro de Operações do Recife (COP), que funcionará presencialmente durante os três dias, com a equipe a postos numa sala montada na área da Virada 2026, e usará ferramentas como a central de drones, o painel online de acompanhamento das ocorrências e a central de videomonitoramento em pontos estratégicos.

Queima de fogos

Um espetáculo de dez minutos de queima de fogos está programado para acontecer na Orla de Boa Viagem a partir das 0h de 2026. O espetáculo contará com 15 toneladas de fogos, que partirão de duas balsas, posicionadas no Pina e em frente ao Acaiaca.

Segundo a prefeitura, em respeito à legislação vigente, a queima de fogos ocorrerá sem estampido. Além disso, os fogos contratados são de materiais biodegradáveis com baixa emissão dos poluentes e resíduos para proteger também o meio ambiente.

As balsas com os fogos estarão posicionadas a mais de 400 metros de distância da orla, garantindo a segurança dos recifenses e turistas. Haverá também shows pirotécnicos no Morro da Conceição, na Lagoa do Araçá e no Ibura.

Transporte

A prefeitura recomenda que a população evite chegar ao Pina em veículos particulares, dando preferência ao transporte por aplicativos, táxis e ao Expresso Réveillon, que funcionará nos shoppings RioMar, Recife, Tacaruna e (pela primeira vez) também no Plaza. Neste ano, a área destinada ao público aumentou de 42,5 mil para 54,5 mil m², permitindo a presença de 30 mil pessoas a mais por dia.

O esquema especial de mobilidade inclui o bloqueio da circulação de veículos, a partir das 14 horas, na Avenida Boa Viagem, entre a Rua Pereira Costa e o início da Avenida Antônio de Góes, na altura do JCPM Trade Center. Além disso, durante os festejos os condutores que vêm pela Avenida Boa Viagem deverão girar à esquerda na Rua Pereira Costa, depois à direita na Avenida Conselheiro Aguiar para seguir no sentido Centro.



De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), o estacionamento de veículos ficará proibido na Avenida Boa Viagem, no trecho entre a Rua Tomé Gibson e a Rua Comendador Morais, entre a Rua Pereira da Costa e a Avenida Antônio de Góes, bem como nas Ruas Capitão Rebelinho, Eduardo Jorge e Avenida Conselheiro Aguiar.

A exemplo do que aconteceu nas edições anteriores da festa, haverá desvio na Avenida Herculano Bandeira para a Avenida Domingos Ferreira. Já a Rua Capitão Rebelinho, nas proximidades da Herculano Bandeira, ficará disponível exclusivamente para acesso de moradores da região e serviços de utilidade pública.

Expresso



Em parceria com o Grande Recife Consórcio de Transportes, o Expresso Réveillon funcionará nos dias do evento, a partir dos shoppings RioMar, Recife, Tacaruna e Plaza. Os motoristas podem deixar os carros nos shoppings e pagar R$ 20 pela pulseira de ida e volta, indo de ônibus até o local dos shows. Os pagamentos poderão ser realizados através de PIX, Cartão de Débito e Cartão de Crédito.

Cada shopping também poderá cobrar a tarifa de estacionamento e os pontos de embarque e desembarque do público foram modificados. Os expressos vindos dos shoppings Tacaruna e Plaza estacionam na Rua Caraçatuba, enquanto que as rotas dos shoppings Recife e RioMar ficam na Rua Manoel Coriolano. O serviço começa uma hora antes do início do evento e finaliza uma hora após o término dos shows.

Orientações



Por meio de 15 barreiras, o controle urbano municipal observará o cumprimento das restrições do evento, que não permite a entrada de capacetes, coolers, mesas, cadeiras e ombrelones. A proibição da entrada de coolers atende a uma recomendação da Polícia Militar, segundo a qual os equipamentos podem ser utilizados como armas em eventuais brigas.

Também está proibida a entrada de qualquer recipiente de vidro no local reservado ao público, assim como ombrelones, toldos, cercados e quaisquer outros equipamentos que denotem instalação ou demarcação de espaço estarão proibidos.

Bolsas térmicas estão liberadas. Por estarem localizados dentro do perímetro da festa, os quiosques 1, 2 e 3 da orla não funcionarão nos dias de shows.

PROGRAMAÇÃO

VIRADA RECIFE NO PINA (Portões abrem às 18h)

Matheus Moraes

Alceu Valença

Wesley Safadão

Matheus & Kauan

Lipe Lucena

LAGOA DO ARAÇÁ (começando às 18h)

Coco dos Pretos

Allan Dibôa

Larissa Lisboa

Almério

Maestro Spok

Nonô Germano

MORRO DA CONCEIÇÃO (começando às 20h)

Orquestra dos Prazeres

Carla Alves

MC Sheldon

Maestro Forró e OPBH

Almir Rouche

IBURA (começando 17h)

Afoxé Omô Nilê Ogunjá

Banda Boa Toda

Manoel Netto

MC Tocha

Luiza Ketilyn

Valquíria Santana

O Conde Só Brega