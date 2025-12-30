Réveillon 2026: veja horários de funcionamento de lojas e dos shoppings no Grande Recife
Segundo a CDL Recife, as lojas do Centro e de shoppings centers da RMR irão funcionar normalmente nesta quarta (31)
Publicado: 30/12/2025 às 08:37
Na quinta (1º), não haverá funcionamento das lojas, ficando facultativa a operação de praças de alimentação e de outros serviços. (Foto: Reprodução / Agência )
O comércio do Recife funcionará em horário especial no final do ano. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), as lojas do Centro e de shoppings centers da Região Metropolitana vão operar normalmente na quarta (31).
Na quinta (1º), não haverá funcionamento das lojas, ficando facultativa a operação de praças de alimentação e de outros serviços.
Veja horários do comércio de rua e de shoppings
Recife
Shopping Recife: Das 9h às 18h (31 dezembro). Lojas fechadas (1º de janeiro), com funcionamento facultativo das operações de alimentação e lazer, das 12h às 21h.
RioMar Recife: Das 9h às 18h (31 de dezembro). Lojas e quiosques fechados (1º de janeiro), com abertura facultativa para as operações de alimentação e lazer no horário das 12h às 21h.
Shopping Boa Vista: Das 9h às 18h (31 de dezembro). Lojas fechadas (1º de janeiro). As operações de alimentação abrirão, de forma facultativa, das 11h às 19h. O cinema seguirá programação própria.
Shopping Tacaruna: Das 9h às 18h (31 dezembro). Lojas fechadas (1º de janeiro), com funcionamento facultativo das operações de alimentação e lazer, das 12h às 21h. Os cinemas seguirão a programação da UCI Kinoplex.
Plaza Shopping: Das 9h às 18h (31 dezembro). Lojas fechadas (1º de janeiro), com funcionamento facultativo das operações de alimentação e lazer, das 12h às 21h. O cinema funcionará de acordo com a programação da UCI Kinoplex.
Shopping ETC: Das 9h às 16h (31 de dezembro). Lojas fechadas 1º de janeiro, com horário facultativo na praça da alimentação, neste dia, das 12h às 16h.
Shopping de Afogados: Das 9h às 17h (31 de dezembro). Fechado (1º de janeiro)
Olinda
Shopping Patteo Olinda: Das 9h às 18h (31 de dezembro). Lojas fechadas 1º de janeiro, com praça da alimentação com abertura facultativa das 12h às 21h.
Paulista
Paulista North Way Shopping: Das 9h às 18h (31 de dezembro). Lojas fechadas ( 1º de janeiro) e praça da alimentação (abertura facultativa), das 12h às 21h.
Camaragibe
Camará Shopping: Das 10h às 22h (31 de dezembro). Lojas fechadas (1º de janeiro), com funcionamento facultativo das operações de alimentação e lazer.
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes: Das 9h às 18h (31 de dezembro). Lojas fechadas (1º de janeiro), com funcionamento facultativo das operações de alimentação e lazer, 12h às 21h.
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada: Das 9h às 18h (31 de dezembro). Fechado ( 1º de janeiro), com operações de alimentação das 12h às 20h. Cinema seguirá programação própria.
Igarassu
Shopping Igarassu: Das 9h às 18h (31 de dezembro) e fechado (1º de janeiro).
Moreno
Recife Outlet: Das 9h às 16h (31 de dezembro). Fechado (25 de dezembro e 1º de janeiro).