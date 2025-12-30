Réveillon 2026: veja horários de funcionamento de lojas e dos shoppings no Grande Recife

Segundo a CDL Recife, as lojas do Centro e de shoppings centers da RMR irão funcionar normalmente nesta quarta (31)

O comércio do Recife funcionará em horário especial no final do ano. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), as lojas do Centro e de shoppings centers da Região Metropolitana vão operar normalmente na quarta (31).

Na quinta (1º), não haverá funcionamento das lojas, ficando facultativa a operação de praças de alimentação e de outros serviços.

Veja horários do comércio de rua e de shoppings

Recife

Shopping Recife: Das 9h às 18h (31 dezembro). Lojas fechadas (1º de janeiro), com funcionamento facultativo das operações de alimentação e lazer, das 12h às 21h.

RioMar Recife: Das 9h às 18h (31 de dezembro). Lojas e quiosques fechados (1º de janeiro), com abertura facultativa para as operações de alimentação e lazer no horário das 12h às 21h.

Shopping Boa Vista: Das 9h às 18h (31 de dezembro). Lojas fechadas (1º de janeiro). As operações de alimentação abrirão, de forma facultativa, das 11h às 19h. O cinema seguirá programação própria.

Shopping Tacaruna: Das 9h às 18h (31 dezembro). Lojas fechadas (1º de janeiro), com funcionamento facultativo das operações de alimentação e lazer, das 12h às 21h. Os cinemas seguirão a programação da UCI Kinoplex.

Plaza Shopping: Das 9h às 18h (31 dezembro). Lojas fechadas (1º de janeiro), com funcionamento facultativo das operações de alimentação e lazer, das 12h às 21h. O cinema funcionará de acordo com a programação da UCI Kinoplex.

Shopping ETC: Das 9h às 16h (31 de dezembro). Lojas fechadas 1º de janeiro, com horário facultativo na praça da alimentação, neste dia, das 12h às 16h.

Shopping de Afogados: Das 9h às 17h (31 de dezembro). Fechado (1º de janeiro)

Olinda

Shopping Patteo Olinda: Das 9h às 18h (31 de dezembro). Lojas fechadas 1º de janeiro, com praça da alimentação com abertura facultativa das 12h às 21h.

Paulista

Paulista North Way Shopping: Das 9h às 18h (31 de dezembro). Lojas fechadas ( 1º de janeiro) e praça da alimentação (abertura facultativa), das 12h às 21h.

Camaragibe

Camará Shopping: Das 10h às 22h (31 de dezembro). Lojas fechadas (1º de janeiro), com funcionamento facultativo das operações de alimentação e lazer.

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes: Das 9h às 18h (31 de dezembro). Lojas fechadas (1º de janeiro), com funcionamento facultativo das operações de alimentação e lazer, 12h às 21h.

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada: Das 9h às 18h (31 de dezembro). Fechado ( 1º de janeiro), com operações de alimentação das 12h às 20h. Cinema seguirá programação própria.

Igarassu

Shopping Igarassu: Das 9h às 18h (31 de dezembro) e fechado (1º de janeiro).

Moreno

Recife Outlet: Das 9h às 16h (31 de dezembro). Fechado (25 de dezembro e 1º de janeiro).