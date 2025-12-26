° / °
Vida Urbana
RÉVEILLON

Virada Recife 2026: veja o que pode e o que não pode levar para a praia

Shows do Virada Recife 2026 acontecem neste sábado (27), no domingo (28) e na quarta-feira (31)

Thatiany Lucena

Publicado: 26/12/2025 às 18:01

Os shows da Virada Recife 2026 começam neste sábado (27)/Foto: Rafael Vieira/DP Foto

Os shows da Virada Recife 2026 começam neste sábado (27)

A Virada Recife começa neste sábado (27), a partir das 17h, na orla do Pina. A programação da primeira noite reúne nomes como João Gomes, Gusttavo Lima, Natanzinho Lima, Zé Vaqueiro, Eric Land e Juciê. A festa segue no domingo (28) e na quarta-feira (31).

Para garantir a segurança do público durante os shows da Virada Recife, a prefeitura do Recife divulgou uma lista do que pode e não pode levar para a praia. O acesso ao local das atrações contará com revista do público e os seguranças estarão orientados sobre a proibição da entrada dos materiais que ofereçam risco às pessoas. A abertura dos portões está prevista para às 17h, a cada dia. 

Pode

  • Bolsas térmicas
  • bebidas em lata ou plástico
  • Canga
  • Capa de chuva

Não pode

  • Garrafas de vidro
  • Capacetes
  • Cooler
  • Mesas
  • Cadeiras
  • Ombrelones
  • Guarda-chuva
  • Carroças
  • Bicicletas
  • Equipamentos sonoros
  • Fogos de artifício
  • Armas brancas ou de fogo


De acordo com a prefeitura, neste sábado (27), a abertura dos shows acontece às 17h30 com Eric Land. Às 19h30, é a vez de Zé Vaqueiro subir ao palco, seguida pelas apresentações de Natanzinho Lima e Gusttavo Lima. Já o encerramento da noite ficará por conta de João Gomes, com participação especial da banda Nação Zumbi.

Confira a programação dos shows:


Sábado (27) - A partir das 17h30

  • Eric Land
  • Zé Vaqueiro
  • Natanzinho Lima
  • Juciê
  • Gusttavo Lima
  • João Gomes (com participação especial da banda Nação Zumbi)

Domingo (28)

  • Anitta
  • Xand Avião
  • Raphaela Santos
  • Priscila Senna
  • PV Calado

Quarta-feira (31)

  • Wesley Safadão
  • Matheus & Kauan
  • Alceu Valença
  • Lipe Lucena
  • Matheus Moraes

 

