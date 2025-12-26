Virada Recife 2026: veja o que pode e o que não pode levar para a praia
Shows do Virada Recife 2026 acontecem neste sábado (27), no domingo (28) e na quarta-feira (31)
Publicado: 26/12/2025 às 18:01
Os shows da Virada Recife 2026 começam neste sábado (27) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
A Virada Recife começa neste sábado (27), a partir das 17h, na orla do Pina. A programação da primeira noite reúne nomes como João Gomes, Gusttavo Lima, Natanzinho Lima, Zé Vaqueiro, Eric Land e Juciê. A festa segue no domingo (28) e na quarta-feira (31).
Para garantir a segurança do público durante os shows da Virada Recife, a prefeitura do Recife divulgou uma lista do que pode e não pode levar para a praia. O acesso ao local das atrações contará com revista do público e os seguranças estarão orientados sobre a proibição da entrada dos materiais que ofereçam risco às pessoas. A abertura dos portões está prevista para às 17h, a cada dia.
Pode
- Bolsas térmicas
- bebidas em lata ou plástico
- Canga
- Capa de chuva
Não pode
- Garrafas de vidro
- Capacetes
- Cooler
- Mesas
- Cadeiras
- Ombrelones
- Guarda-chuva
- Carroças
- Bicicletas
- Equipamentos sonoros
- Fogos de artifício
- Armas brancas ou de fogo
De acordo com a prefeitura, neste sábado (27), a abertura dos shows acontece às 17h30 com Eric Land. Às 19h30, é a vez de Zé Vaqueiro subir ao palco, seguida pelas apresentações de Natanzinho Lima e Gusttavo Lima. Já o encerramento da noite ficará por conta de João Gomes, com participação especial da banda Nação Zumbi.
Confira a programação dos shows:
Sábado (27) - A partir das 17h30
- Eric Land
- Zé Vaqueiro
- Natanzinho Lima
- Juciê
- Gusttavo Lima
- João Gomes (com participação especial da banda Nação Zumbi)
Domingo (28)
- Anitta
- Xand Avião
- Raphaela Santos
- Priscila Senna
- PV Calado
Quarta-feira (31)
- Wesley Safadão
- Matheus & Kauan
- Alceu Valença
- Lipe Lucena
- Matheus Moraes
