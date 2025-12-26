Virada Recife 2026: veja o que pode e o que não pode levar para a praia

Os shows da Virada Recife 2026 começam neste sábado (27) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Virada Recife começa neste sábado (27), a partir das 17h, na orla do Pina. A programação da primeira noite reúne nomes como João Gomes, Gusttavo Lima, Natanzinho Lima, Zé Vaqueiro, Eric Land e Juciê. A festa segue no domingo (28) e na quarta-feira (31).

Para garantir a segurança do público durante os shows da Virada Recife, a prefeitura do Recife divulgou uma lista do que pode e não pode levar para a praia. O acesso ao local das atrações contará com revista do público e os seguranças estarão orientados sobre a proibição da entrada dos materiais que ofereçam risco às pessoas. A abertura dos portões está prevista para às 17h, a cada dia.

Pode

Bolsas térmicas

bebidas em lata ou plástico

Canga

Capa de chuva

Não pode

Garrafas de vidro

Capacetes

Cooler

Mesas

Cadeiras

Ombrelones

Guarda-chuva

Carroças

Bicicletas

Equipamentos sonoros

Fogos de artifício

Armas brancas ou de fogo



De acordo com a prefeitura, neste sábado (27), a abertura dos shows acontece às 17h30 com Eric Land. Às 19h30, é a vez de Zé Vaqueiro subir ao palco, seguida pelas apresentações de Natanzinho Lima e Gusttavo Lima. Já o encerramento da noite ficará por conta de João Gomes, com participação especial da banda Nação Zumbi.

Confira a programação dos shows:



Sábado (27) - A partir das 17h30

Eric Land

Zé Vaqueiro

Natanzinho Lima

Juciê

Gusttavo Lima

João Gomes (com participação especial da banda Nação Zumbi)

Domingo (28)

Anitta

Xand Avião

Raphaela Santos

Priscila Senna

PV Calado

Quarta-feira (31)