Lagoa do Araçá, Morro da Conceição e Ibura recebem shows da virada 2026
As apresentações são gratuitas e começam entre o final da tarde e início da noite, com atrações até a madrugada do dia 1º de janeiro
Publicado: 26/12/2025 às 15:02
Maestro Spok fará show com a Jazz Blues Band na quinta-feira (8). Foto: Renan Perobelli/Divulgação (Renan Perobelli/Divulgação)
Lagoa do Araçá, Morro da Conceição e Ibura são mais três polos descentralizados que recebem os shows da virada do Recife 2026, na próxima quarta-feira (31). As apresentações são gratuitas e começam entre o fim da tarde e a noite, com atrações distribuídas até a madrugada do dia 1º de janeiro.
Na Lagoa do Araçá, no bairro da Imbiribeira, os shows têm início às 18h, no palco montado na Rua Nova Verona.
A programação abre com Coco dos Pretos, seguida por Allan Dibôa, Joyce Alane e Almério. Após a meia-noite, sobem ao palco Maestro Spok e Nonô Germano, encerrando as apresentações no local.
O Morro da Conceição também recebe programação a partir das 18h, na Praça do Morro. Estão previstos shows da Orquestra dos Prazeres, Carla Alves, Larissa Lisboa e MC Sheldon. Depois da virada, o público acompanha Maestro Forró com a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério e, em seguida, Almir Rouche.
No Ibura, a festa acontece no Campo da UR-1, na Avenida Pernambuco, com início às 17h. A programação inclui apresentações do Afoxé Omô Nilê Ogunjá, Banda Boa Toda, Manoel Netto, MC Tocha e Luiza Ketilyn. Após a chegada de 2026, sobem ao palco Valquíria Santana e O Conde Só Brega, que encerra o Réveillon no polo.
Programação dos polos descentralizados 2026
Lagoa do Araçá
(Rua Nova Verona, s/n – Lagoa do Araçá – Imbiribeira)
18h - Coco dos Pretos
19h – Allan Dibôa
20h30 – Joyce Alane
22h – Almério
0h – Maestro Spok
1h30 – Nonô Germano
DJ Incidental nos intervalos
Morro da Conceição
18h – Orquestra dos Prazeres
19h – Carla Alves
20h30 – Larissa Lisboa
22h – MC Sheldon
0h – Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério
1h30 – Almir Rouche
DJ Vibra nos intervalos
Ibura
(Campo da da UR-1, na Avenida Pernambuco, s/n)
17h – Afoxé Omô Nilê Ogunjá
18h – Banda Boa Toda
19h30 – Manoel Netto
21h – MC Tocha
22h30 – Luiza Ketilyn
0h – Valquíria Santana
1h30 – O Conde Só Brega
DJ John Johnis nos intervalos