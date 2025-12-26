Virada Recife 2026: confira como será o funcionamento das linhas do Expresso Réveillon para os três dias de festa

As linhas especiais do Expresso Réveillon sairão dos shoppings RioMar, Recife, Plaza e Tacaruna com destino a Praia do Pina, na Zona Sul da capital pernambucana

Para ter acesso ao Expresso Réveillon, os passageiros deverão pagar uma tarifa fixada de R$ 20,00, valor que contempla a viagem completa de ida e volta. (Foto: Marina Torres/DP Foto)

As pessoas que irão prestigiar os shows da Virada Recife 2026, que acontecem neste sábado (27), domingo (28) e no dia 31 de dezembro de 2025, terão a opção de se deslocar para o evento, que acontece na Praia do Pina, na Zona Sul da cidade, por quatro linhas especiais expressas que sairão de quatro shoppings da capital pernambucana.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), as linhas do Expresso Réveillon sairão dos shoppings RioMar e Recife, ambos na Zona Sul da cidade, do Plaza, na Zona Norte, e do Tacaruna, área central do Recife.

Para ter acesso ao Expresso Réveillon, os passageiros deverão pagar uma tarifa fixada de R$ 20,00, valor que contempla a viagem completa de ida e volta. O acesso e o controle dos usuários serão realizados por meio do uso de pulseiras.

Os pagamentos poderão ser feitos via PIX, cartão de crédito ou cartão de débito. O Cartão VEM não será aceito como forma de pagamento.

Confira os itinerários dos Expressos Réveillon da Zona Norte e área central do Recife

501 - Linha Especial - Expresso Réveillon (Plaza Shopping)

Sentido Shopping/Pina: Plaza Shopping (saída do estacionamento sob a passarela), Av. 17 de Agosto, Pça de Parnamirim, Av. Parnamirim, Av. Rui Barbosa, Av. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Cap. Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Rua Manoel Coriolano, Rua Caracatuba (ITC), Rua Miranda Falcão e Av. Antônio de Góes.

Sentido Pina/Shopping: Av. Antônio de Góes, Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto Cap. Temudo, Ponte José de Barros Lima, Av. Agamenon Magalhães (Pista Local Oeste), Rua Dr. Bandeira Filho, Av. Conselheiro Rosa e Silva, Rua Padre Roma, Rua Sebastião Malta Arcoverde, Rua João Tude de Melo, Rua Dr. João Santos Filho e Plaza Shopping (estacionamento interno).

503 - Linha Especial - Expresso Réveillon (Tacaruna)

Sentido Shopping/Pina: Estacionamento do Shopping Tacaruna (pista lateral), Av. Agamenon Magalhães, retorno sob o Viaduto Eng. Roberto Pereira de Carvalho, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Cap. Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Rua Manoel Coriolano, Rua Caracatuba (ITC), Rua Miranda Falcão e Av. Antônio de Góes.

Sentido Pina/Shopping: Av. Antônio de Góes, Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto Cap. Temudo, Ponte José de Barros Lima, Av. Agamenon Magalhães e estacionamento do Shopping Tacaruna.

