Apac prevê chuva para o Sertão na virada do ano e tempo firme nas outras regiões de Pernambuco

Para a Região Metropolitana, meteorologista da Apac projeta chuva fina apenas na noite deste sábado (28) e madrugada do domingo

Chuva é prevista para o Sertão de Pernambuco (Foto: Arquivo)

O ano de 2026 será recebido com chuva no Sertão de Pernambuco, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima. A Apac também prevê tempo firme, com céu parcialmente nublado nas outras regiões do estado, com possibilidade apenas de chuva fina no sábado (28) à noite e madrugada do domingo.

“Os modelos atmosféricos indicam que deve chover no sertão entre os dais 31 de dezembro a 1º de janeiro”, adiantou o meteorologista Romilson Ferreira, da Apac, tranquilizando quem está com programação de réveillon ou para as férias no litoral do estado.

Para o final de semana a previsão é de predominância de sol em todo o estado, no litoral pode ocorrer chuva fraca e isolada no sábado à noite e durante a madrugada e primeiras horas da manhã do domingo, entre o agreste e o sertão não há previsão de chuva.

“Sem chuva nas demais regiões do estado, o que deve prevalecer é o céu parcialmente nublado com sol no estado”, complementou.

Conforme o meteorologista, o quadro deverá se estender por todo o mês de janeiro: “No Sertão, o verão corresponde ao período chuvoso, quando as pancadas de chuva podem ser fortes e concentradas em pouco tempo, acompanhadas de raios e trovões”.

“Já no Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife (RMR), o verão é um período que antecede o período chuvoso, com menor frequência de chuvas”, explicou.

Apesar da previsão de chuva no Sertão durante o mês de janeiro, Romilson destaca que a região continuará com a mais quente do estado.

“Em Pernambuco, o verão é caracterizado como a estação mais quente do ano, com temperaturas máximas que podem atingir valores próximos aos 40 graus, no Sertão, 37, no Agreste, 34, na Zona da Mata e no litoral, além de maior sensação térmica”.