Virada Recife 2026 começa neste sábado (27); confira programação dos shows e serviços

Prefeitura espera receber 1 milhão de pessoas durante os três dias de festa da virada do Recife 2026. A programação dos dias 27, 28 e 31 de dezembro reúne alguns dos artistas mais populares do país e da música pernambucana

Palco principal da Praia do Pina recebe últimos ajustes para receber o público em três dias de festa (RAFAEL VIEIRA/DP)

A programação do Réveillon 2026 do Recife tem início neste sábado (27). A expectativa da Prefeitura é de que a festa da virada seja maior do que a do ano passado, com cerca de 1 milhão de pessoas curtindo os shows. O palco principal está montado na Praia do Pina, na Zona Sul da Cidade, onde se apresentarão alguns dos artistas mais populares do país e da música pernambucana.

A área destinada ao público agora conseguirá comportar mais 30 mil pessoas por dia. Segundo a Prefeitura do Recife, o espaço aumentou de 42,5 mil para 54,5 mil m², um crescimento de 23%.

Neste sábado (27) os shows de Gusttavo Lima, Natanzinho Lima, João Gomes, Zé Vaqueiro e Eric Land abrirão os festejos da virada do Recife. No domingo (28), a capital pernambucana recebe Anitta, Xand Avião, Raphaela Santos, Priscila Senna e PV Calado.

Na noite do dia 31, última quarta-feira do ano, a virada ficará por conta de Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Alceu Valença, Lipe Lucena e Matheus Moraes. Todos os shows começarão a partir das 19h.

Transporte

Agora, o Expresso Réveillon – esquema de transporte para de pontos importantes do Recife para a Praia do Pina – funcionará no Shopping Plaza pela primeira vez, se somando ao serviço que já atendia nos shoppings Tacaruna, na área central da cidade; RioMar e Recife, na zona sul da capital.

A tarifa fixada é de R$ 20,00 por passageiro, valor que contempla a viagem completa de ida e volta. O acesso e o controle dos usuários serão realizados por meio do uso de pulseiras. Em relação ao pagamento, os passageiros poderão utilizar PIX, cartão de crédito ou cartão de débito. O Cartão VEM não será aceito como forma de pagamento.

Trânsito

O esquema especial de mobilidade montado pela Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) nas áreas próximas à Praia do Pina, na Zona Sul, onde acontecerão os shows da virada, começa a funcionar também no sábado (27).

A circulação de veículos na Avenida Boa Viagem - entre a Rua Pereira Costa e o início da Avenida Antônio de Góes, na altura do JCPM Trade Center - será bloqueada a partir das 14h até o final das apresentações.

Durante os festejos, os condutores que vêm pela Avenida Boa Viagem deverão girar à esquerda na Rua Pereira Costa, depois à direita na Avenida Conselheiro Aguiar para seguir no sentido Centro.

Será proibido estacionar: na Avenida Boa Viagem, no trecho entre a Rua Tomé Gibson e a Rua Comendador Morais, também entre a Rua Pereira da Costa e a Avenida Antônio de Góes, além das Ruas Capitão Rebelinho, Eduardo Jorge e Avenida Conselheiro Aguiar.

Também a exemplo das edições anteriores da festa, haverá desvio na Avenida Herculano Bandeira para a Avenida Domingos Ferreira. Já a Rua Capitão Rebelinho, nas proximidades da Herculano Bandeira, ficará disponível exclusivamente para acesso de moradores da região e serviços de utilidade pública.

Orientações

A CTTU orienta a população a chegar o mais cedo possível ao evento, a fim de evitar retenções.

Os condutores também devem estar atentos à sinalização que proíbe estacionamento e à orientação dos agentes de trânsito.

A fiscalização promete ser rigorosa e o veículo flagrado estacionado em local proibido, sobre calçadas ou em fila dupla, corre o risco de ser rebocado.

Já o motorista pode receber multas entre leve, média e grave, no valor de R$ 88,38 (três pontos na CNH), R$ 130,16 (quatro pontos na CNH) ou 195,23 (cinco pontos na CNH).

A CTTU ressalta a importância de se observar as regras básicas de segurança viária. Se vai dirigir, não consuma bebida alcoólica - trata-se de um comportamento de risco que configura crime de trânsito.

E a necessidade de respeitar os limites de velocidade estabelecidos nas vias, a fim de preservar a integridade de todos.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

Operações

A Prefeitura vai mobilizar áreas como trânsito, saúde, limpeza, turismo, controle urbano, assistência social, direitos humanos, guarda municipal, turismo e atendimento à mulher. E os trabalhos durante as festas da virada ficarão por conta do Centro de Operações do Recife (COP).

Segundo a Prefeitura, o COP funcionará presencialmente durante os três dias, com a equipe a postos numa sala montada na área da Virada, e usará ferramentas como a central de drones, o painel online de acompanhamento das ocorrências e a central de videomonitoramento em pontos estratégicos, para verificar, em tempo real, a efetividade dos serviços prestados, bem como eventuais necessidades identificadas durante os festejos.

Controle urbano

A Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) atuará no Pina, no ordenamento do comércio informal, com a formação de um perímetro de 15 barreiras onde serão observadas as restrições como a proibição da entrada de capacetes, coolers, mesas, cadeiras e ombrelones.

Nos pólos do Morro da Conceição, Ibura e Lagoa do Araçá, o monitoramento será no sentido de ordenar carroças e proibir equipamentos sonoros, além do ordenamento do comércio informal. O efetivo será de 17 fiscais por pólo, das 20h às 2h do dia seguinte.

A proibição da entrada de coolers atende a uma recomendação da Polícia Militar, segundo a qual os equipamentos podem ser utilizados como armas em eventuais brigas. Bolsas térmicas estão liberadas. E o mais importante: qualquer recipiente de vidro estará proibido e será apreendido na entrada.

Ombrelones, toldos, cercados e quaisquer outros equipamentos que denotem instalação ou demarcação de espaço estarão proibidos. Fogos de artifício também não são liberados no local das apresentações. Por estarem localizados dentro do perímetro da festa, os quiosques 1, 2 e 3 da orla não funcionarão nos dias de shows.

Saúde

O SAMU estará com Posto Médico Avançado (PMA) na orla do Pina, das 19h até uma hora após o final dos eventos, para prestar assistência a possíveis vítimas de urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas, nos diferentes níveis de complexidade, via equipes qualificadas e equipamentos adequados; e se necessário, remover aquelas consideradas graves para os hospitais de referência.

Durante os dias de festa da virada, equipes da Vigilância Sanitária (Visa), compostas de seis inspetores por dia, farão fiscalizações referentes às boas práticas de manipulação de alimentos nos estabelecimentos formais e informais, visando evitar surtos alimentares no Polo Pina.

No mesmo período, haverá sete profissionais orientando sobre a prevenção às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e fazendo a entrega de preservativos masculino e feminino, além de gel lubrificante.

Atendimento ao turista

Nos dias 27, 28 e 31 de dezembro, o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Móvel estará instalado na Avenida Boa Viagem, em frente ao pórtico de entrada da Virada Recife, realizando atendimentos turísticos, prestando informações sobre a programação e auxiliando o público com dúvidas relacionadas ao Réveillon. O serviço funcionará das 16h às 2h.

Achados e perdidos

A Secretaria de Turismo e Lazer também será responsável pelo serviço de Achados e Perdidos, que funcionará junto à Central de Serviços do evento. O atendimento acontecerá nos dias 27 e 28, das 17h às 2h, e no dia 31, das 17h às 3h30. Após o encerramento do Réveillon, os itens encontrados poderão ser retirados na Prefeitura do Recife, no 7º andar – Secretaria de Turismo, pelo telefone(81) 3355-9405.

Identificação de crianças

Agentes de Direitos Humanos vão circular nas proximidades do evento, em todos os dias de realização da festa, colocando pulseiras de identificação nas crianças. Com isso, caso elas se percam, podem ser rapidamente encontradas e entregues aos pais ou responsáveis. Em cada pulseira há um QR Code que leva a informações importantes de cada menino ou menina e de seus respectivos responsáveis, tais como contatos e dados referentes à saúde.

Espaço acessível

Durante os dias de festejo, a partir das 17h, a Virada Recife 2026 contará com o Espaço Acessível, uma área com conforto e boa visibilidade para as pessoas com deficiência, pessoas autistas e acompanhantes. Serão 100 vagas no total, sendo que 50 delas serão reservadas aos acompanhantes de cada beneficiado.

O ambiente contará com o serviço de audiodescrição, transformando os elementos visuais do palco em uma imersão auditiva detalhada para pessoas com deficiência visual; além de distribuição de abafadores de ruídos, protegendo a saúde auditiva de quem tem hipersensibilidade sensorial.

Os interessados deverão realizar a inscrição através do aplicativo ou site Conecta Recife desta quinta-feira (18) ao dia 24 de dezembro. Será necessário anexar um documento comprobatório da deficiência ou do autismo, além de um comprovante de residência do Recife e de uma cópia do documento oficial com foto dessa pessoa e do acompanhante. Cada inscrito poderá concorrer a um ou mais dias de festa.

O sorteio dos beneficiados dos três dias ocorrerá no dia 26 de dezembro e será divulgado no Conecta Recife.

Ao comparecer ao Espaço Acessível, todos deverão apresentar um documento de identificação oficial com foto. O prazo máximo para chegada ao local será às 20h, depois disso, a vaga será ocupada por demanda espontânea.

Central de Direitos Humanos

Ao lado da unidade do Centro de Operações do Recife (COP), a SDHJ vai disponibilizar uma Central de Direitos Humanos. Uma equipe multidisciplinar será responsável por atendimentos e orientações em casos de violação de direitos humanos, tais como situações de discriminação, além da divulgação das campanhas contra racismo (Recife Sem Racismo) e LGBTfobia (Recife Sem Preconceito e Discriminação).

Mulher

Durante a Virada, a Secretaria da Mulher disponibilizará 20 profissionais e intensificará as ações de enfrentamento à violência doméstica e sexista. Na Central de Serviços do evento, será instalada a Sala da Mulher, que contará com a atuação da equipe da Brigada Maria da Penha, responsável pelo acolhimento inicial das mulheres vítimas de violência no local.

Palcos Descentralizados

Para receber 2026 com festa por toda a cidade, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, montará três palcos descentralizados, em locais estratégicos da cidade, que são sinônimo de celebração e de resistência cultural: o Morro da Conceição, o Ibura e a Lagoa do Araçá. Nos três polos, a festa da virada será no próprio dia 31, com apresentações de atrações genuinamente pernambucanas, das 19h até 2025 virar 2026.