Vida Urbana
João Gomes, Anitta e Safadão: confira programação dos três dias de shows da Virada Recife 2026

Shows da Virada Recife 2026 têm início neste sábado (27) com alguns dos artistas mais populares do país e da música pernambucana, como Anitta, João Gomes, Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Alceu Valença

Diario de Pernambuco

Publicado: 26/12/2025 às 14:54

Palco da Praia do Pina receberá alguns dos artistas mais populares do país/RAFAEL VIEIRA/DP

Os shows do Réveillon 2026 do Recife começam neste sábado (27). As atrações reúnem, no Palco da Praia do Pina, Zona Sul do Recife, alguns dos nomes mais populares da música brasileira e pernambucana.

Entre eles, Anitta, João Gomes, Zé Vaqueiro, Alceu Valença, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Raphaela Santos, Priscila Senna e Xand Avião. Os artistas se apresentarão também nos dias 28 e 31 de dezembro, véspera de Ano Novo.

O Diario reuniu a programação de shows, que terão início sempre às 19h. Confira:

Sábado (27/12)
Gusttavo Lima
Natanzinho Lima
João Gomes
Zé Vaqueiro
Eric Land
Juciê

Domingo (28/12)
Anitta
Xand Avião
Raphaela Santos
Priscila Senna
PV Calado

Quinta (31/12)
Wesley Safadão
Matheus & Kauan
Alceu Valença
Lipe
Matheus Moraes

 

