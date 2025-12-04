Caso Esther: Polícia indicia homem por homicídio e mulher por ocultar corpo de menina achada em cacimba

Fernando Santos de Brito, 31 anos, e Uílma Ferreira dos Santos, de 33 anos, estão presos. Fabiano Rodrigues de Lima, que também está detido, não aparece na lista de indiciados. Crime aconteceu em outubro deste ano, em São Lourenço da Mata

Esther Isabelly foi encontrada dentro de uma cacimba, localizada em uma residência no bairro do Pixete, em São Lourenço da Mata, no dia 21 de outubro (Foto: Sandy James/DP Foto)

Pouco mais de um mês após a morte de Esther Isabelly Pereira, de 4 anos, a Polícia Civil encerrou o inquérito e indiciou duas pessoas, que já estão presas por envolvimento no caso.

A menina foi achada morta em uma cacimba, no dia 20 de outubro deste ano, depois de passar horas desaparecida.

O documento com o indiciamento foi enviado, na quarta (3), ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que poderá pedir novas investigações ou denunciar o caso à Justiça.

Informações obtidas pelo Diario de Pernambuco apontam que foram indiciados Fernando Santos de Brito, 31 anos, e Uilma Ferreira dos Santos, de 33 anos.

Os dois mantiveram um relacionamento amoroso e o homem morava nas proximidades da casa da família da menina, no bairro do Pixete, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

Ainda conforme as informações confirmadas com fontes ligadas à polícia, Fernando foi indiciado por homicídio e Uilma, por ocultação de cadáver.

Uma terceira pessoa chegou a ser presa durante as investigações. É Fabiano Rodrigues de Lima, de 27 anos, um dos vizinhos da família de Esther.

Na manhã desta quinta, a advogada da família de Esther, Carolina Aguiar, chegou a citar Fabiano entre os indiciados. Mas essa informação, no entanto, ainda não está confirmada. Caso Fabiano não seja incluído do rol de indiciados, poderá ser solto, caso aconteça o pedido da policial ao MPPE.

Até a última atualização desta matéria, a polícia não tinha falado sobre a motivação do crime. Na época em que Esther foi encontrada morta, foi informado que peritos encontraram o corpo da menina de cabeça para baixo na cacimba, que tem cerca de quatro metros de profundidade.

Foi dito, ainda, que havia preservativos na área. Também foi levantada a suspeita de que o crime tenha relação com um suposto ritual.

Relembre o caso

Esther Isabelly, de 4 anos de idade, havia desaparecido no dia 20 de outubro , enquanto brincava com os irmãos, de 10, 8 e 7 anos, perto de um campo de futebol, no bairro Pixete, próximo à casa das crianças.

Em depoimento, os meninos afirmaram ter visto o momento em que um homem encapuzado teria arrebatado a criança e levado ao imóvel de Fernando e Fabiano. As crianças, no entanto, não souberam apontar a identidade do criminoso.

O sumiço de Esther mobilizou o bairro. Familiares e vizinhos fizeram buscas e chegaram a ir à casa onde o corpo da menina seria encontrado, na tarde de terça-feira (21), no fundo da cacimba. O desaparecimento durou cerca de 21 horas.

O cadáver apresentava lesões no rosto. Ao lado do corpo, também havia um preservativo e uma caixa de achocolatados.

Perícia do Instituto Médico Legal apontou que a causa da morte teria sido traumatismo cranioencefálico provocado por instrumento contundente.