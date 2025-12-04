Caso Esther: três pessoas são indiciadas pela morte da menina encontrada em cacimba, diz advogada

Os indiciamentos foram encaminhados ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para que a instituição possa oferecer a denúncia

Esther Isabelly foi encontrada dentro de uma cacimba, localizada em uma residência no bairro do Pixete, em São Lourenço da Mata, no dia 21 de outubro (Foto: Sandy James/DP Foto)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) concluiu o inquérito que investigava a morte da menina Esther Isabelly, de 4 anos, que foi encontrada morta dentro de uma cacimba em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, e indiciou as três pessoas que foram presas no decorrer das investigações. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (4) pelo Diario de Pernambuco com a advogada da família da menina, Carolina Aguiar.

Segundo a advogada, as três pessoas indiciadas foram Fernando Santos de Brito, de 31 anos; Fabiano Rodrigues de Lima, de 27; e Uilma Ferreira dos Santos, de 33. Carolina também afirmou que os indiciamentos foram encaminhados ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para que a instituição possa oferecer a denúncia.

Inicialmente, Fernando Santos e Fabiano Rodrigues foram autuados por ocultação de cadáver, enquanto que Uilma Ferreira foi presa suspeita de participação no crime. Ela teria lavado a cena do crime.

Os dois homens estão presos o Presídio de Itaquitinga, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, enquanto que a mulher se encontra na Colônia Penal Feminina do Recife (CPFR), localizada na Rua do Bom Pastor, no bairro do Engenho do Meio, Zona Oeste do Recife.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou a Polícia Civil de Pernambuco para saber mais detalhes sobre os indiciamentos, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Relembre o caso

Esther Isabelly, de 4 anos de idade, havia desaparecido no dia 20 de outubro , enquanto brincava com os irmãos, de 10, 8 e 7 anos, perto de um campo de futebol, no bairro Pixete, próximo à casa das crianças.

Em depoimento, os meninos afirmaram ter visto o momento em que um homem encapuzado teria arrebatado a criança e levado ao imóvel de Fernando e Fabiano. As crianças, no entanto, não souberam apontar a identidade do criminoso.

O sumiço de Esther mobilizou o bairro. Familiares e vizinhos fizeram buscas e chegaram a ir à casa onde o corpo da menina seria encontrado, na tarde de terça-feira (21), no fundo da cacimba. O desaparecimento durou cerca de 21 horas.

O cadáver apresentava lesões no rosto. Ao lado do corpo, também havia um preservativo e uma caixa de achocolatados.

Perícia do Instituto Médico Legal apontou que a causa da morte teria sido traumatismo cranioencefálico provocado por instrumento contundente.