Caso Esther: Polícia prende mulher que teria lavado a cena do crime em São Lourenço

Uilma Ferreira dos Santos é ex-companheira de Fernando, um dos suspeitos pelo assassinato da menina no dia 20 de outubro

Esther Isabelly (Reprodução)

A polícia prendeu a suspeita de participação no crime da criança Esther Isabelly, de 4 anos, no dia 20 de outubro, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

Trata-se de Uilma Ferreira dos Santos, ex-companheira de Fernando, um dos suspeitos pelo assassinato da menina. Ela teria limpado a casa onde Esther havia sido morta.

“Eu sou inocente”, disse Uilma a uma emissora de TV no momento em que entrava no DHPP. Ela foi presa no Cabo de Santo Agostinho.

“Não se nega que fizeram uma faxina logo após o assassinato da garota Esther. Os dois presos colocaram Uilma nessa cena do crime, pois ela ajudou e teve a ideia de fazer a faxina”, disse o delegado Eduardo Cavalcanti.

Ele comentou que a prisão não encerra as investigações. “Nada por enquanto pode ser descartado”, afirmou o delegado, podendo acontecer novas prisões no decorrer.

O crime

Esther desapareceu no fim da tarde de segunda (20), quando brincava com os irmãos, em um campinho, perto de casa, na comunidade Ettore Labanca, no bairro do Pixete, em São Lourenço.

Na terça, a família denunciou que ela poderia ter sido sequestrada. Familiares e vizinhos acharam o corpo na cacimba, dentro da água e de cabeça para baixo.

A menina estava com parte da roupa e apresentava sinais de espancamento na cabeça. Há investigação de possível crime sexual.

