Homem é morto a tiros no altar de igreja em Jaboatão dos Guararapes

Vítima foi surpreendida no altar por homens armados que invadiram o templo

Alexsandro Ferreira da Silva não sobreviveu aos ferimentos e morreu no local (Foto: Reprodução)

Alexsandro Ferreira da Silva, diácono da Assembleia de Deus Casa de Oração Ebenézer, foi assassinado na noite desta quarta-feira (19) durante um culto na igreja da Rua Atalaia, em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes.

Informações preliminares apontam que os criminosos invadiram a igreja e efetuaram os disparos contra a vítima, que estava no altar e não teve chance de reação. Alexsandro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso foi inicialmente registrado como tentativa de homicídio, mas os policiais confirmaram a morte.

A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime. As investigações seguememandamento.