Homem é morto a tiros no altar de igreja em Jaboatão dos Guararapes
Vítima foi surpreendida no altar por homens armados que invadiram o templo
Publicado: 20/11/2025 às 18:33
Alexsandro Ferreira da Silva não sobreviveu aos ferimentos e morreu no local (Foto: Reprodução)
Alexsandro Ferreira da Silva, diácono da Assembleia de Deus Casa de Oração Ebenézer, foi assassinado na noite desta quarta-feira (19) durante um culto na igreja da Rua Atalaia, em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes.
Informações preliminares apontam que os criminosos invadiram a igreja e efetuaram os disparos contra a vítima, que estava no altar e não teve chance de reação. Alexsandro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O caso foi inicialmente registrado como tentativa de homicídio, mas os policiais confirmaram a morte.
A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime. As investigações seguememandamento.