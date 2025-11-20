Incêndio destrói ônibus e fogo atinge três casas em Paulista; vídeo
Ônibus pegou fogo e incêndio atingiu casas na Rua do Nobre; ninguém ficou ferido
Publicado: 20/11/2025 às 09:05
Incêndio destrói ônibus e fogo atinge três casas em Paulista. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
Um ônibus pegou fogo e o incêndio atingiu três casas na Rua do Nobre, em Paulista, no Grande Recife, na noite dessa quarta-feira (19). Ninguém ficou ferido.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o veículo ficou totalmente destruído pelo incêndio. Já as três residências foram parcialmente danificadas.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o ônibus parado, tomado pelas chamas, enquanto o fogo se alastra na direção das casas.
Pela imagem, também é possível ver que, pouco antes, o veículo havia tocada na fiação elétrica. As causas do incêndio, no entanto, ainda são investigadas.
Em outros vídeos publicados nas redes, o ônibus aparece totalmente destruído.
