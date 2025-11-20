Mãe que mandou matar jovem em Caruaru prometeu até abrir restaurante em outro estado, diz suspeito

Andrea Maria dos Santos da Silva, de 42 anos, e Josemi José de Santana Filho, de 32, estão presos pela morte de Allani Rayane Santos, 24, em Caruaru

Allany foi torturada e morta. Ela estava amarrada a um cadeira no quarto da casa onde vivia (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O suspeito de torturar e matar Allani Rayane Santos, de 24 anos, em Caruaru, no Agreste, afirmou que a mãe da jovem tinha prometido que os dois venderiam os bens da vítima, fugiriam para outro estado e começariam uma vida nova. A informação consta em depoimento à Polícia Civil, obtido pelo Diario de Pernambuco.

Allani foi encontrada morta na própria casa, com as mãos amarradas e sinais de agressão física, na segunda-feira (17). A principal suspeita é de que o crime tenha sido praticado por Josemi José de Santana Filho, de 32 anos, a mando da mãe da vítima, Andrea Maria dos Santos da Silva, de 42, para ficar com a herança deixada pelo avô materno.

Segundo a investigação, Josemi foi a última pessoa a ser vista na casa da jovem. Em interrogatório, ele declarou que Andreia tinha planos de fugir para São Paulo e “ficava jogando na sua cabeça que havia muito dinheiro envolvido e que poderiam começar uma nova vida, abrir um restaurante noutra cidade e recomeçar”.

O suspeito também disse que “havia discórdia” entre mãe e filha por conta do aluguel de um imóvel em Santo Amaro, no Recife, cuja propriedade havia sido transferida para o nome da jovem.

“A revolta de Andreia foi totalmente esta, porque com o dinheiro deste aluguel ela usava para farras e se divertir”, diz trecho do depoimento.

Tirar a filha de cena

De acordo com o depoimento, por conta disso, a mãe de Allani teria pedido para que ele “tirasse a filha de cena” para que pudessem ficar com o dinheiro da herança que receberam do avô.

Os dois tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, em audiência de custódia realizada pela Central Especializada das Garantias do município, na quarta-feira (19).

Josemi deve ficar preso na Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru. Já Andreia Maria foi mandada à Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife.

