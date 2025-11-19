Casal tem prisão convertida em preventiva por suspeita de matar jovem em Caruaru

Andrea Maria é suspeita de ter mandado o companheiro, José de Santana, matar a filha dela por conta de herança

Allany foi torturada e morta. Ela estava amarrada a um cadeira no quarto da casa onde vivia (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante de Josemi José de Santana Filho e Andrea Maria dos Santos da Silva, detidos na terça-feira (18) sob suspeita de participação na morte de Allany Rayanne Santos, de 24 anos, em Caruaru. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (19) pela Central Especializada das Garantias do município.

Com a determinação, Josemi será encaminhado à Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, e Andrea à Colônia Penal Feminina do Bom Pastor, no Recife.

Allany foi encontrada morta na segunda-feira (17) dentro da casa onde morava, com as mãos amarradas e sinais de agressão física. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma disputa envolvendo a herança deixada pelo avô materno da vítima, que incluía dinheiro e imóveis no litoral pernambucano.

De acordo com o delegado de Homicídios Eric Costa, o homem apontado como executor do assassinato foi localizado na manhã seguinte ao crime. Ele negou envolvimento inicialmente, mas confessou após ser confrontado com imagens de vídeo que o mostravam no local. O suspeito afirmou que Andrea, mãe da vítima, teria planejado o homicídio por causa da herança.

