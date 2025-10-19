Prefeitura de Olinda decreta luto oficial após desabamento no bairro de Ouro Preto

Em pronunciamento, prefeita Mirella Almeida expressa solidariedade e decreta luto oficial de três dias em meio à tragédia

Desabamento em Olinda aconteceu neste domingo (19) (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, decretou luto oficial de três dias no município devido ao desabamento de residências ocorrido na manhã deste domingo (19) na Rua Maria Sena Dias, no bairro de Ouro Preto.

Em nota, a gestora prestou suas condolências. "Com o fim dos trabalhos de resgate, quero expressar minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do desabamento ocorrido na manhã de hoje, em Ouro Preto. Que Deus conforte a todos neste momento tão difícil. Olinda está de luto oficial por três dias", disse.

A prefeitura ainda informou que, imediatamente após tomar conhecimento do fato, determinou a atuação integrada de diversas secretarias para prestar o suporte necessário às vítimas e às operações no local.

A iniciativa contou com o trabalho conjunto de equipes das pastas de Defesa Civil, Segurança, Saúde, Desenvolvimento Social, Proteção Animal e Gestão Urbana. Em apoio às ações, a governadora em exercício, Priscila Krause, também acionou 14 viaturas e 50 bombeiros para a ocorrência.

Entenda o acidente

Por volta das 7h30 da manhã deste domingo (19), um conjunto de oito casas – cinco térreas e três no andar superior – desabou na Rua Maria Sena Dias, no bairro de Ouro Preto, em Olinda. As causas do desabamento estão sendo investigadas pela Delegacia do Varadouro, mas há suspeitas de que uma explosão de gás tenha provocado o acidente.

Balanço de vítimas

Até a noite de domingo, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou duas mortes e dez pessoas feridas, sendo uma em estado gravíssimo.

Nove pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. Entre os sobreviventes que precisaram de socorro especializado estão Genival José de Lima (60), Maria José de Lima (61) e Maria José Silva de Santana (84), que sofreram escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) removeu Fabiana Soares Ferreira (34) e uma menina de 12 anos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olinda. Outra criança, de 10 anos, foi encaminhada ao Hospital Português, no Recife.

Três outras vítimas – André Luiz (43), Patrícia Tatiana (40) e Maria de Fátima da Silva (75) – foram retiradas dos escombros por populares antes da chegada dos bombeiros.

