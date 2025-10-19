Desabamento de casas em Olinda deixa ao menos um morto e 5 feridos

Casa desaba em Ouro Preto, em Olinda. (Foto: Reprodução/Redes Sociais )

O desabamento de um conjunto de casas em Ouro Preto, em Olinda, no Grande Recife, deixou ao menos uma pessoa morta e cinco feridas na manhã deste domingo (19).

Segundo o Samu Metropolitano do Recife, o acionamento para ocorrência com “múltiplas vítimas”, na Rua Maria Sena Dias, aconteceu às 7h32. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Defesa Civil Estadual também atuam no local.

As causas do acidente ainda são investigadas. Há suspeita de que o desabamento tenha sido provocado por uma explosão de gás.

Até o momento, cinco feridos foram socorridos. Duas crianças e uma mulher foram levadas para a UPA Olinda. Já um homem está no Hospital da Restauração (HR), no Derby, no Recife. O estado de saúde não foi informado.

Outros cinco moradores conseguiram sair do local, segundo a Prefeitura de Olinda.

Ao todo, foram enviadas 14 viaturas para o local, incluindo ambulâncias de suporte avançado. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atua no resgate.



Em nota, a Prefeitura de Olinda afirma que direcionou equipes da Defesa Civil, trânsito, saúde, desenvolvimento social e segurança para atuar em "ações de resgate e suporte necessários ao caso".

