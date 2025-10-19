Desabamento em Olinda: Bombeiros encontram corpo de idosa e número de mortos sobe para 2

Ao todo, desabemento de casas deixou dois mortos e nove feridos em Ouro Preto, em Olinda; principal suspeita é de explosão de gás

Casas desabam em Ouro Preto, Olinda. (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) encontrou, no final da tarde deste domingo (19), o corpo de Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos, que havia sido soterrado no desabamento de casas em Olinda, no Grande Recife. Outra pessoa morreu e dez ficaram feridas na tragédia, uma em estado gravíssimo.

O desabamento das casas, sendo cinco térreas e três no andar superior, aconteceu na Rua Maria Sena Dias, em Ouro Preto, por volta das 7h30. As causas são investigadas pela Delegacia do Varadouro. Há suspeita de que o acidente tenha ocorrido por causa de uma explosão de gás.

Cadeirante, Luzinete ficou sob os escombros e foi encontrada sem vida após mais de 7 horas do trabalho de resgate. Cães farejadores e agentes dos Bombeiros participaram das buscas pela idosa.

O marido dela, José de Lima, de 67 anos, sofreu queimaduras em 90% do corpo e foi socorrido de helicóptero. Ele foi levado para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, no Recife, onde segue internado.

A primeira vítima fatal encontrada foi Cláudio dos Anjos da Silva, de 40 anos, que estava no pavimento inferior de uma casa. O corpo foi encontrado logo no início das buscas.

Sobreviventes

Já outras noves pessoas foram resgatadas do local com vida. Entre eles, estão Genival José de Lima, de 60 anos, Maria José de Lima, de 61, e Maria José Silva de Santana, 84, que ficaram presos após o desabamento e precisaram de socorro dos Bombeiros. Eles sofreram escoriações.

Já o Samu levou Fabiana Soares Ferreira, 34, e uma menina de 12 anos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olinda. Outra criança, de 10, também do sexo feminino, foi para o Hospital Português, no Recife.

As demais vítimas são André Luiz, de 43, Patrícia Tatiana, 40, e Maria de Fátima da Silva, 75, que foram resgatados por populares após o acidente.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) afirma ter enviado nove viaturas e 33 bombeiros para a ocorrência. O local foi isolado pela Polícia Militar de Pernambuco.

Avaliação das estruturas

Equipes da Defesa Civil Estadual e da Defesa Civil de Olinda acompanharam os trabalhos de busca e salvamento e devem fazer a avaliação estrutural da edificação posteriormente.

“Após o encerramento das buscas e a liberação do imóvel pelas Defesas Civis Estadual e Municipal, será dada continuidade às demais perícias na estrutura”, disse a SDS.

Em nota, a Prefeitura de Olinda declarou que mobilizou equipes de trânsito, saúde, desenvolvimento social e segurança para atuar em "ações de resgate e suporte necessários ao caso".

"Cinco vítimas foram conduzidas a hospitais da Região Metropolitana e mais cinco moradores conseguiram sair do local", afirmou.

