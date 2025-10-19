Defesa Civil de Olinda corrige informação sobre vítimas fatais

Ao contrário do que foi divulgado anteriormente, José de Lima, 67 anos, não faleceu e está em estado grave na Restauração

Casas desabam e deixam feridos em Ouro Preto, Olinda. (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A Defesa Civil de Olinda corrigiu há pouco a informação de que José de Lima, de 67 anos, que teve 90% do corpo queimado e estava sob os escombros de uma das casas que desabou na manhã deste domingo (19), em Olinda, não faleceu a caminho do hospital como foi informado anteriormente.

Segundo o órgão, o Hospital da Restauração confundiu ele com outro homem, vítima de um incêndio no Agreste, e que acabou falecendo.



José de Lima foi socorrido de helicóptero, em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi reconhecido por familiares que foram à unidade hospitalar e segue entubado e internado em estado grave.

Já a esposa de José, Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos, continua desaparecida sob os escombros e o Corpo de Bombeiros trabalha para encontrá-la. Há pouco, refletores foram colocados para estender caso necessário.

