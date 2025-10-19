Saiba quem são as vítimas do desabamento de casas em Olinda

Acidente deixou ao menos dois mortos, nove feridos e um desaparecido

Casas desabam em Ouro Preto, Olinda. (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Os dois mortos no desabamento de casas em Olinda, no Grande Recife, neste domingo (19), foram identificados como Cláudio dos Anjos da Silva, de 40 anos, e José de Lima, 67. O acidente também deixou mais nove feridos e uma mulher de 69 anos desaparecida.

O óbito de Cláudio foi constatado no local. Já José teve 90% do corpo queimado e chegou a ser socorrido de helicóptero, em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele, no entanto, morreu no Hospital da Restauração (HR), no Derby, Centro do Recife.

Agora, cães farejadores e agentes o Corpo de Bombeiros fazem buscas nos escombros por Luzinete dos Santos Lima, 69, que é cadeirante. Todas as demais vítimas foram resgatadas com vida e receberam atendimento.

Feridos

Entre eles, estão Genival José de Lima, de 60 anos, Maria José de Lima, de 61, e Maria José Silva de Santana, 84, que ficaram presos e precisaram de socorro dos Bombeiros. Eles sofreram escoriações.

Já o Samu levou Fabiana Soares Ferreira, 34, e uma menina de 12 anos para a UPA de Olinda. Outra criança, de 10, também do sexo feminino, foi para o Hospital Português, no Recife.

Fecham a lista de vítimas André Luiz, de 43, Patrícia Tatiana, 40, e Maria de Fátima da Silva, 75, que foram resgatados por populares após o acidente.

O desabamento aconteceu na Rua Maria Sena Dias, em Ouro Preto, por volta das 7h30, e as causas são investigadas pela Delegacia do Varadouro. Há suspeita de que o acidente tenha ocorrido por causa de uma explosão de gás.