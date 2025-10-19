"Já perdemos as esperanças", diz familiar de idosa soterrada após desabamento em Olinda

Nora de Luzinete dos Santos Lima explica que ela é cadeirante e acha difícil que seja encontrada com vida

Casas desabam e deixam feridos em Ouro Preto, Olinda. (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Mais de nove horas depois do acidente que destruiu uma casa em Ouro Preto, em Olinda, familiares de Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos, afirmam ter perdido as esperanças em encontrar a idosa com vida.

O conjunto de casas onde a idosa e outras 13 pessoas morava desabou na manhã deste domingo (19). A suspeita é de que o acidente ocorreu por causa de uma explosão de gás.

“Estamos aqui desde as 8h e não temos notícia dela. Nosso coração está a mil. Nós não temos mais esperança”, disse Rúbia Cristina, de 26 anos, nora de Luzinete e José de Lima, de 67, que sofreu queimaduras em 90% do corpo.

Ele chegou a ser socorrido de helicóptero para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, no Recife, mas não resistiu aos ferimentos. A informação foi confirmada pelo coronel Carlos D'Albuquerque, secretário executivo da Defesa Civil de Olinda.

De acordo com Rúbia, ela e o marido, o pedreiro Adenir dos Santos Lima, 45, combinaram de ir fazer compras às 8h deste domingo. “Meu marido pediu para que eu ligasse para o pai dele, avisando que estávamos a caminho, quando recebemos a informação da explosão. Ao chegarmos não encontramos mais nada”, contou.

Rúbia afirma que Luzinete possui as pernas amputadas e usa cadeira de rodas.

“A gente acha que ela tá no segundo quarto, porque quando meu sogro acordava, eh sempre botava ela na sala, como na sala ainda não encontrou ela ainda. Ademir está lá nos escombros tentando apontar o local que ela pode estar”, afirmou.