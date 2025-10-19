Vídeo: Cães farejadores fazem buscas por vítimas de desabamento em Olinda

O desabamento deixou ao menos uma vítima fatal e 4 feridos

Cães farejadores fazem buscas por vítimas de desabamento em Olinda. (Vídeo: Divulgação/CBMPE)

Cães farejadores do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) fazem buscas por mais vítimas nos escombros do desabamento de duas casas em Ouro Preto, Olinda, que aconteceu na manhã deste domingo (19).

Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), até o momento, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após o ocorrido. Entre elas, duas crianças e uma mulher, que foram levadas para a UPA Olinda. Já um homem está no Hospital da Restauração (HR), no Derby, no Recife. O estado de saúde não foi informado.

As causas do acidente ainda são investigadas. Há suspeita de que o desabamento tenha sido provocado por uma explosão de gás.

"Um equipe da Defesa Civil Estadual acompanha os trabalhos de busca e salvamento e, posteriormente, fará avaliação estrutural da edificação, em cooperação com a Defesa Civil do município de Olinda", disse a SDS, em nota enviada ao Diario de Pernambuco.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da Delegacia de Varadouro, investigará o caso. Uma equipe do Instituto de Criminalística (IC) está no local para a realização da perícia relacionada à vítima fatal.

"Após o encerramento das buscas e a liberação do imóvel pelas Defesas Civis Estadual e Municipal, será dada continuidade às demais perícias na estrutura", afirmou a secretaria.