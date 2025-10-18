Acidente de ônibus: Prioridade é reconhecimento das vítimas fatais

Em coletiva neste sábado (18), o secretário de Defesa Social informou que dez, dos 17 corpos, já tinham sido identificados

Segundo a SDS-PE, dos 17 corpos, dez já foram oficialmente identificados (Yacy Ribeiro/Secom)

Dos corpos das 17 vítimas fatais do acidente de ônibus na BR-423, em Saloá, no Agreste de Pernambuco, dez já foram oficialmente identificados. A informação foi repassada pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) em coletiva de imprensa.

A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle do veículo, invadido a contramão e colidido com um barranco de areia às margens da rodovia. O ônibus voltava de uma excursão de compras no polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano, em direção a Brumado, município de origem, no interior da Bahia, nesta sexta-feira (17). Os passageiros seriam compradores de roupa para revenda em cidades no sudoeste da Bahia e norte de Minas Gerais.

Segundo Alessandro Carvalho, secretário da pasta, a identificação dos corpos é feita através da comparação das digitais dos falecidos com seus prontuários civis. Para isso, o gestor afirma que é necessário os registros das vítimas. "Nós já obtivemos todos os prontuários da Bahia e estamos recebendo ainda os prontuários de Minas Gerais," informou.

O delegado geral da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Renato Rocha, reforçou que a entrega dos corpos aos familiares é a prioridade máxima da corporação neste momento. Ele também afirmou que as perícias de local de crime e no próprio ônibus já estão em andamento.

"Acreditamos que ao final a gente vai conseguir sim identificar, as causas do acidente, as circunstâncias e dar uma resposta à sociedade," concluiu o delegado.

Assistência e Acolhimento

A Superintendente de Proteção Social da Secretaria de Assistência Social (SAS), Viviane Santos, informou que o Estado está em contato com as famílias dos dez corpos identificados e prestando as devidas ações de acolhimento e assistência.

De acordo com a gestora, o trabalho da SAS inclui garantir que as famílias possam acessar os benefícios sociais previstos no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). "É o benefício assistencial de apoio a óbito, que aí pode facilitar o translado, o sepultamento," explicou a superintendente.

Viviane afirmou, também, que equipes da pasta estão sendo designadas para acompanhar as famílias que vão ao Instituto Médico Legal (IML) para reconhecimento dos corpos e auxiliar as famílias das vítimas que estão internadas no Hospital Dom Moura, em Garanhuns, no Agreste.

Passageiros

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, estima-se que o ônibus transportavam 40 passageiros e não 32, Heliane Rosenthal como informado inicialmente. De acordo com Cristiano Mendonça, assessor da PRF, o novo número de passageiros foi estimado após contagem de vítimas no hospital.

“Foi verificado que também poderia ter outros passageiros que haviam pego carona nesse veículo. Por isso que se estima essa quantidade de 40 pessoas”, afirmou.

Luto

Em nota, o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Helinho Aragão (PSD), que decretou luto oficial de três dias, afirmou que as vítimas foram à cidade “com o propósito de trabalhar, comprar, lutar por dias melhores".

“Passaram pelo nosso Moda Center, fizeram parte da nossa rotina de feira, movimentaram a economia da nossa cidade. E por tudo isso, sentimos como se fossem nossos”, disse.