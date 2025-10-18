Virada Recife confirma datas para o Réveillon 2026

Evento acontecerá na Praia do Pina com estrutura ampliada e programação que mescla atrações nacionais e artistas locais

Recife terá três de dias de festa de Réveillon (Fotos: Andre Rego Barros/PCR/Divulgação)

A terceira edição da Virada Recife acontecerá nos dias 27, 28 e 31 de dezembro de 2025, mantendo a Praia do Pina, na zona sul do Recife, como palco do evento.

Consolidada como uma das principais celebrações de Réveillon do país, a Virada Recife retorna com uma estrutura ampliada, maior contingente de segurança e uma programação que reúne grandes atrações nacionais, além de artistas consagrados da cena musical pernambucana.

A lista completa dos artistas e a abertura da venda de ingressos estão previstas para 23 de outubro.

