Motorista fica ferido após carro capotar na BR-101, em Palmares

Segundo a PRF, motorista estava sozinho e perdeu controle do veículo na BR-101

Diario de Pernambuco

Publicado: 19/10/2025 às 08:52

Motorista ficou ferido após capotar na BR-101, em Palmares/Divulgação/PRF

Um motorista ficou ferido após perder o controle do carro e capotar na BR-101, em Palmares, na Mata Sul, na noite de sábado (18).

O acidente aconteceu por volta das 19h20 na altura do quilômetro 189 da rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista estava sozinho no veículo. Não houve outras vítimas.

Inicialmente, a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Palmares, mas precisou ser transferida para o Hospital da Restauração (HR), no Recife.

