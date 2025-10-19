Motorista fica ferido após carro capotar na BR-101, em Palmares

Segundo a PRF, motorista estava sozinho e perdeu controle do veículo na BR-101

Motorista ficou ferido após capotar na BR-101, em Palmares (Divulgação/PRF)

Um motorista ficou ferido após perder o controle do carro e capotar na BR-101, em Palmares, na Mata Sul, na noite de sábado (18).

O acidente aconteceu por volta das 19h20 na altura do quilômetro 189 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista estava sozinho no veículo. Não houve outras vítimas.

Inicialmente, a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Palmares, mas precisou ser transferida para o Hospital da Restauração (HR), no Recife.

