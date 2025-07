Famílias de jovens que estavam em carro alvejado em blitz do BPTran depõem ao MPPE nesta sexta (25)

Informação foi confirmada pelo advogado das famílias dos jovens que estavam no veículo que foi alvejado por policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) em uma blitz, no último dia 11 de julho, em Boa Viagem. O jovem Lucas Brendo, de 29 anos morreu após ser atingido por um dos disparos

Lucas Brendo, de 29 anos, jovem que morreu após carro em que estava furar blitz (Reprodução/ Redes Sociais )

As famílias dos quatro jovens que estavam em um carro alvejado durante uma blitz do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) no último dia 11 de julho, na Estrada da Batalha, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, foram convocadas a prestar depoimento ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) nesta sexta (25). Na ocasião, o jovem Lucas Brendo, de 29 anos, foi atingido por um dos disparos e morreu.

O promotor do caso se reunirá com os familiares de Lucas Brendo, vítima fatal do caso, Tiago Felipe da Silva, motorista do carro, Samuel Norberto Bezerra da Silva, que estava no banco do passageiro, e Lucas Ricardo, também baleado. A informação foi confirmada ao Diario pelo advogado das famílias, Ernesto Felipe.

Na última terça (22) e quarta (23), a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) ouviu os depoimentos de Lucas Ricardo, Tiago e Samuel, além do pai de Lucas Brendo, Cícero. Em entrevista à TV Guararapes, os jovens reiteraram a versão de que não portavam armas, e que não houve troca de tiros, conforme afirma a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

“Não tinha nenhuma arma de fogo. O que eu posso afirmar é que tinha uma arma de gel, de brinquedo, que é do meu irmão e ficou no meu carro. Não vimos nenhuma arma, Eles não nos colocaram pra ver a abordagem do veículo, nós ficamos algemados no chão e não acompanhamos a revista do carro”, disse Tiago, motorista do carro.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Queixa

Na última quinta (17), o advogado dos ocupantes do veículo que furou a blitz, Ernesto Felipe, abriu uma queixa contra os policiais militares envolvidos no caso. Ele esteve na Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS), na Boa Vista, no Centro do Recife, para formalizar a queixa.

Relembre

Na noite do dia 11 de julho, um carro com quatro rapazes que voltavam de uma partida de futebol desobedeceu às ordens de parada durante uma blitz do Batalhão de Trânsito (BPTran), que era realizada na Estrada da Batalha, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Os policiais, então, iniciaram uma perseguição e atiraram várias vezes contra o carro, que só parou quando bateu no meio fio.

Os dois jovens que estavam na parte de trás do veículo foram atingidos pelos tiros. Um dos disparos atingiu Lucas Brendo, de 29 anos, no pescoço. Ele chegou a ser socorrido à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Imbiribeira, na Zona Sul, onde morreu. Outro ocupante, Lucas Ricardo da Silva, de 25 anos, teve uma bala alojada na região inferior da coluna e ficou gravemente ferido. Até agora, ele ainda não recuperou os movimentos dos membros inferiores.

No dia 14 de julho, a PM informou que tinha encontrado armas no carro e que os jovens teriam efetuado disparos na equipe do batalhão. A informação foi contestada pelos advogados e parentes dos quatro jovens, que garantiram que eles não estavam armados. No dia seguinte, 15 de julho, a Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que a corregedoria-geral estava investigando o fato.