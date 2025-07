Sport arranca empate contra o Vitória no último lance e volta a pontuar no Brasileirão

Confronto entre Leões no Barradão contou com três gols nos últimos dez minutos

Vitória e Sport se enfrentaram pela 16ª rodada do Brasileirão (Paulo Paiva/Sport)

O Sport foi a Salvador enfrentar o Vitória no Barradão e arrancou um empate em 2 a 2 nesta quarta-feira (23), no clássico nordestino eletrizante, válido pela 16ª rodada da Série A. O atacante Romarinho saiu do banco e marcou os dois gols do Leão da Ilha na partida, conquistando um ponto para a equipe pernambucana aos 53 minutos do segundo tempo, no último lance. Erick e Renzo López anotaram para o Rubro-Negro baiano.

Com o resultado, o Sport volta a pontuar no Campeonato Brasileiro depois de quase dois meses. O último empate havia sido diante do Internacional, na Ilha do Retiro, pela 10ª rodada. A partida desta quarta também contou com dois lances polêmicos, nos quais o clube pernambucano reclamou de penalidades não marcadas. O Leão da Ilha segue na lanterna do Brasileirão, agora com quatro pontos.

O Sport volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (26), quando enfrenta o Santos, na Ilha do Retiro. Já o Vitória encara o Mirassol, no Maião, também no sábado, pela próxima rodada.

ATÉ O FIM! ??‍???? pic.twitter.com/JzwqtNt9il — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 24, 2025

O JOGO

Em um confronto entre duas equipes que entraram em campo na briga contra a zona de rebaixamento, o Sport quase abriu o placar logo na primeira bola parada. Assim como na partida contra o Botafogo, o Leão levou perigo nas jogadas de escanteio.

A resposta do Vitória veio aos 12 minutos Após bola levantada na área, o goleiro Caíque França precisou intervir, fazendo a defesa, mas rebateu de forma esquisita para o meio da área antes de segurar em dois tempos.

Aos 37 minutos, veio polêmica. Zé Lucas aproveitou uma sobra na grande área e caiu pedindo pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir. O Vitória seguiu pressionando e, aos 39, Erick recebeu na ponta direita, cortou para a perna esquerda e acertou o travessão de Caíque França com um chutaço.

A última grande chance do Sport no primeiro tempo veio aos 47 minutos, já nos acréscimos: Lucas Lima cobrou falta na área, o zagueiro Ramon ganhou pelo alto na pequena área e cabeceou com perigo, mandando a bola raspando a trave de Lucas Arcanjo.

SEGUNDO TEMPO

O jogo se desenhava para mais emoções na segunda etapa, e o Vitória já partiu para cima. Tentou primeiro com o volante Baralhas, e o Sport respondeu na sequência, desta vez com Zé Lucas, que obrigou Lucas Arcanjo a trabalhar novamente. O Leão da Barra, enfim, encontrou seu gol. Aos 8 minutos do segundo tempo, Renato Kayzer roubou a bola no campo de ataque e dividiu com Caíque. A bola sobrou com Raúl Cáceres, que perdeu a chance com o goleiro caído. Na sequência, Felipe Cardoso recuperou a posse e cruzou na área para Cáceres ajeitar para Erick, que chegou batendo e abriu o placar.

Embalado após o gol, o Vitória seguiu pressionando. Em um contra-ataque rápido, Renato Kayzer soltou uma bomba de fora da área e exigiu grande defesa de Caíque França. O time baiano passou a gostar mais do jogo depois de abrir o placar, o que foi um verdadeiro balde de água fria para o time de Daniel Paulista, que vinha crescendo no confronto.

Aos 22 minutos, jogadores do Sport pediram toque na mão de Maykon Jesus dentro da área do Vitória., mas o árbitro mandou seguir. Daniel Paulista então se viu obrigado a mexer na equipe e apostou em peças ofensivas. O Sport foi para cima e Lucas Arcanjo teve trabalho para evitar o empate. Até que, aos 43 minutos da etapa final, após cobrança de escanteio, a bola foi desviada na primeira trave e sobrou para Romarinho, que bateu de primeira. A bola ainda bateu em Zé Marcos antes de voltar para o atacante, que encheu o pé e deixou tudo igual no placar.

Mas aos 50 minutos, o Vitória voltou a ficar à frente. Ronald cruzou na segunda trave e Renzo López cabeceou para o fundo da rede. Inicialmente, o árbitro anulou o gol por impedimento, mas após checagem do VAR, o lance foi validado.

Só que o jogo ainda reservava mais emoção. Aos 53 minutos, no último lance, Romarinho apareceu novamente para empatar para o Sport. Matheusinho cruzou na área e, entre dois zagueiros do Vitória, Romarinho se esticou e tocou na saída de Lucas Arcanjo, deixando tudo igual mais uma vez. Um verdadeiro jogo maluco no Barradão.

FICHA DO JOGO

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Willian Oliveira (Ricardo Ryller) e Matheuzinho (Ronald); Erick (Fabri), Lucas Braga (Felipe Cardoso) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Fábio Carille.

SPORT: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Zé Lucas (Atencio), Rivera (Gonçalo Paciência) e Lucas Lima (Romarinho); Barletta (Hyoran) e Derik Lacerda e Ignacio Ramírez (Matheusinho). Técnico: Daniel Paulista.

Local: Barradão, em Salvador

Horário: 21h30

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

4º Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Erick (08'/2ºT), Renzo López (50'/2ºT); Romarinho (43'/2ºT e 53'/2ºT)

Cartões amarelos: Zé Marcos, Erick (Vitória); Derik Lacerda, Zé Lucas, Chrystian Barletta (Sport)