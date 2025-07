"Não era bandido nem trocou tiros", diz irmão de jovem morto em carro que furou blitz

Lucas, de camisa cinza, "não era bandido", segundo o irmão dele, Abraaão (Redes Sociais )

Três dias após a morte do jovem Lucas Brendo, de 29 anos, a família do rapaz se pronunciou, nas redes sociais, e disse que ele foi vítima de uma “injustiça e abuso do Estado”.



Na noite da sexta (11), Lucas estava em um carro que foi baleado após furar uma blitz realizada por equipes do 1º Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



Por meio de nota divulgada nesta segunda (14), a Polícia Militar disse que houve troca de tiros.



“Meu irmão não era nenhum bandido, e muito menos trocou tiros com a polícia, estava apenas voltando do futebol com os amigos”, disse Abraão Vitor, irmão de Lucas, em um comentário postado nas redes sociais.



O veículo em que Lucas e outros amigos trafegavam está com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) atrasado. Esse seria o motivo do motorista do veículo ter desobedecido a uma ordem de parada na blitz.



O condutor do carro não foi atingido. Além de Lucas Brendo, outro passageiro, identificado como Lucas Ricardo, de 25 anos, também foi baleado. Ele levou um tiro na área inferior da coluna. O jovem segue sob custódia da polícia e internado no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.



Parentes de Lucas Ricardo disseram que ele está sem o movimento das pernas. A informação foi veiculada em entrevista à TV Guararapes.



As famílias dos jovens insistem que eles não dispararam contra a polícia, e que não havia armas no carro. Eles também afirmam que tudo não passou de uma injustiça.



O que diz a Polícia Militar de Pernambuco



A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) afirma que, após furar a blitz, as pessoas que estavam no carro atiraram contra o efetivo policial.

“Durante uma abordagem de trânsito, o condutor de um veículo desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir. Na tentativa de evasão, os ocupantes do carro efetuaram disparos de arma de fogo contra o efetivo”, informou, em nota.



Segundo a PM, foram apreendidas duas armas de fogo, uma arma falsa e oito munições disparadas.

Confira a nota na íntegra:



“A Polícia Militar de Pernambuco informa que, na noite da última sexta-feira (11), equipes do 1º Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) realizaram uma operação no bairro de Setúbal, no Recife, que resultou na prisão de suspeitos e na apreensão de armas de fogo.



Durante uma abordagem de trânsito, o condutor de um veículo desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir. Na tentativa de evasão, os ocupantes do carro efetuaram disparos de arma de fogo contra o efetivo.



Após a contenção dos suspeitos, foram apreendidas duas armas de fogo, um simulacro e oito munições deflagradas. Os quatro homens envolvidos foram encaminhados ao Hospital da Restauração para atendimento médico. Um deles não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, outro permanece internado sob custódia, e os demais foram conduzidos ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram adotadas as medidas cabíveis”, informou a corporação.