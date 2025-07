De canibal a pastor: líder de trio que vendeu empada de carne humana ressurge em cadeia falando em nome de Deus

No vídeo, gravado na Penitenciária Professor Barreto Campelo, em Itamaracá, no Grande Recife, desativada este ano, ele é chamado de "o novo Beltrão"

“Canibais de Garanhuns”. Esse título ganhou fama internacional no caso em que um trio, morador da cidade do Agreste pernambucano, foi preso e condenado por matar mulheres e fazer empadas com carne humana para vender.

Os crimes começaram a ser desvendados em 2012. Desde então, o nome de Jorge Beltrão, o líder do trio dos “canibais” virou sinônimo de crime macabro em todo o Brasil.

Ele foi para a cadeia com as suas duas mulheres Isabel Cristina e Bruna Cristina.

Atualmente, Jorge Beltrão está no Presídio Policial Penal Leonardo Lago, uma das unidades do Complexo Penitenciário do Curado, na Zona Oeste do recife. As mulheres também permanecem encarceradas.

Agora, surgiu na internet um vídeo em que Beltrão aparece dentro de uma penitenciária do estado, apresentando-se com pastor evangélico.

No vídeo, gravado na Penitenciária Professor Barreto Campelo, em Itamaracá, no Grande Recife, desativada este ano, ele é chamado de “o novo Beltrão” e fala em “nome de Deus”.

“Um dia, um missionário me disse que Deus tinha uma coisa para mim e que eu iria começar a trabalhar para Deus”, diz o “canibal” que virou pastor.

Postado nas redes sociais, o vídeo foi feito por Rodrigo Gracino, que se apresenta como diácono.

Jorge aparece com um violão nas costas e é exaltado como uma “bênção” e “nova criatura em Cristo”.

O religioso menciona o passado do condenado, afirmando: “Outrora, ele era justamente conhecido como um dos Canibais de Garanhuns”.

Nas imagens, Beltrão faz referência a uma suposta transformação espiritual. “Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo”, declara, antes de concluir com a frase: “Muitos não sabem quem é Jorge Beltrão agora. Amém”.

O que diz o Estado

Procurada pelo Diario nesta quinta (24), a Secretaria de Administração Penitenciária de Pernambuco (Seap) disse que “oferece assistência religiosa em todas as unidades prisionais do Estado, respeitando a liberdade de crença e as escolhas individuais das pessoas privadas de liberdade”.

Ainda segundo a secretaria, a assistência é prestada por representantes de diversos segmentos religiosos, contribuindo para o fortalecimento espiritual, emocional e social dos internos.