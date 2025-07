Um homem morre e outro fica ferido após carro furar blitz e trocar tiros com PM

Um veículo com quatro ocupantes furou uma blitz do BPTran, no bairro de Setúbal, em Boa Viagem

Blitz realizada pelo BPTran (DIVULGAÇÃO/PMPE)

Perseguição e morte no bairro de Setúbal, em Boa Viagem, zona sul do Recife. Na última sexta-feira (11) à noite, um carro com quatro pessoas não parou em uma blitz realizada por equipes do 1º Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran). Na fuga, disparos foram feitos contra a polícia, que reagiu. Um dos ocupantes do veículo morreu.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, houve registro das ocorrências de porte ilegal de arma de fogo, desobediência, resistência, direção perigosa, dano/depredação e uma morte decorrente de intervenção de agente do Estado, de acordo com nota oficial.

Na fuga, um homem, que segundo fontes não oficiais se chamava Lucas Belo, foi atingido por disparos e morreu pouco após dar entrada no Hospital da Recuperação. Um companheiro seu também foi levado para o HR e ficou internado sob custódia.

Os outros dois ocupantes do veículo receberam atendimento médico e conduzidos para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).