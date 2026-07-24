Férias escolares 2026: Confira jogos para curtir em família durante julho

Pessoas jogando em um console (Freepik)

As férias escolares de julho são uma oportunidade para reunir a família em torno dos videogames. Longe de ser um hábito isolado, os jogos se transformaram no "tabuleiro moderno", consolidando-se como uma plataforma capaz de derrubar barreiras geracionais e conectar pais e filhos em torno de narrativas complexas e desafios de raciocínio elaborados.

Com as férias escolares do meio do ano, o momento se torna ideal para planejar e estruturar esse ecossistema de jogos. Por isso, o Diario organizou uma seleção com títulos para diferentes perfis e faixas etárias — de plataformas acessíveis a simuladores de corrida.

Para jogar em grupo

Para sessões cooperativas no sofá, quatro títulos se destacam. Exclusivo de PlayStation, 'Astro Bot' é um jogo de plataforma em 3D onde o jogador controla um robô em uma missão de resgate pelo universo, com mecânicas que utilizam os sensores de movimento do controle DualSense. A proposta é acessível para crianças e adultos.

'Lego Horizon Adventures' reimagina o universo da franquia Horizon no formato LEGO, com modo cooperativo local. A jogabilidade combina combate simplificado, quebra-cabeças e construção criativa.

'Split Fiction', da Hazelight Studios — mesma desenvolvedora de It Takes Two —, é um título exclusivamente cooperativo para dois jogadores. A progressão depende inteiramente do trabalho em dupla, exigindo comunicação e coordenação para avançar nas fases.

Para quem prefere a competição, 'Gran Turismo 7' oferece corridas em tela dividida com uma grade variada de veículos e circuitos. O simulador recebeu recentemente a atualização 1.70, que adicionou hipercarros da categoria Le Mans e o circuito francês de 24 horas ao jogo.

